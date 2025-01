Test del QI, il 90% ha fallito: qual è la soluzione all'espressione?

Nuovo giorno, nuovo test del QI. Questa volta più complicato del solito, in quanto si tratta di un quiz matematico con un’espressione che richiede concentrazione e precisione nei calcoli. Pensa che solamente il 10% di chi ci ha provato è riuscito a trovare la soluzione, dunque non ti buttare giù se non riesci a venirne a capo nei primi secondi.

Se sei anche un appassionato di videogiochi, allora si tratta del quiz del QI perfetto per te. Come puoi vedere infatti, ad essere rappresentati sono dei controller. A cui viene attribuito un valore numerico, che si può ricavare facilmente cercando di scomporre le varie operazioni. Fondamentale per far sì che non ci siano più punti di domanda e che ogni elemento abbia un suo senso logico.

Test del QI, la soluzione all’espressione impossibile

Un test del QI all’apparenza così semplice, ma che comunque è stato in grado di mettere in crisi migliaia di persone. Tanto che, come ti ho già detto, il 90% di chi ci ha provato non è riuscito a trovare una soluzione. Partiamo come sempre analizzando ciò che viene mostrato nella prima riga, ossia un controller della PlayStation e uno della Nintendo Switch che, se sommati, danno 18 come risultato.

Nella seconda riga del test del QI, invece, ci sono due controller Xbox che si moltiplicano. A questi viene sommato un controller della PlayStation, e il risultato finale è 88. Sappiamo infine che, moltiplicando due controller Nintendo Switch, si ha 121 come risultato. Infine c’è l’ultima equazione, che mette insieme tutti i controller. Bisogna moltiplicare quello della Nintendo Switch con quello della PlayStation, per poi sommare quello dell’Xbox.

Fai i tuoi calcoli e cerca di arrivare ad una soluzione. Non ci sei riuscito? Allora te lo diciamo noi! Il controller della PlayStation vale 7, quello della Nintendo Switch 11 e quello dell’Xbox 9. Facendo tutti i calcoli del caso, dunque, il risultato finale del test del QI che completa l’espressione è 86.