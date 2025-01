Test del QI, il 95% delle persone ha fallito: riesci a vedere l'errore?

Ci sono alcuni test del QI che, più di altri, riescono a mettere a dura prova tutti coloro che ci provano. Che siano quiz matematici o enigmi visivi, anche solo il minimo dettaglio potrebbe fare la differenza. E spesso questi sono quasi impercettibili ad occhio nudo. O meglio, un cervello non allenato a sufficienza difficilmente riesce ad individuare l’incongruenza rispetto a quella che dovrebbe essere la realtà.

Il test del QI a cui ti sottoponiamo oggi non è per nulla semplice, anzi. Pensa che solamente il 5% di chi ci ha provato ha trovato la soluzione. Il che vuol dire, di conseguenza, che il restante 95% pur essendosi preso il proprio tempo non ne è venuto a capo. Ti mostreremo ora l’immagine completa con tutti gli elementi da analizzare, riesci a notare l’errore?

Test del QI, l’immagine che ha messo in crisi tutti

Per trovare la soluzione a questo test del QI, dobbiamo partire come sempre analizzando gli elementi che compongono l’immagine. Ci troviamo in un contesto freddo, probabilmente di montagna. C’è neve dappertutto, sia per strada che sugli alberi. Nello sfondo c’è una casa, anch’essa ricoperta di neve sul tetto.

Mentre in primo piano vediamo un ragazzo con un sacchetto verde, sciarpa e cappello che accompagna il suo tenero cagnolino al guinzaglio. Sono proprio loro i due protagonisti del test del QI, ed è dunque il primo elemento su cui è bene concentrarsi per trovare la soluzione. Cerca di analizzarli per bene, guardando ogni singolo dettaglio che compone il disegno. Notato nulla di strano?

Ti diamo qualche secondo per trovare la soluzione al test del QI, altrimenti te la diamo noi. Ancora niente? Allora prova a guardare il sentiero che stanno percorrendo il cane e il suo padrone. Come vedi, ci sono solo le impronte delle zampe. E quelle dell’uomo? È proprio questo l’errore, un dettaglio impercettibile ma che si discosta nettamente dalla realtà.