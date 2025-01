Test del QI impossibile, solo il 5% lo risolve: la soluzione è nascosta

Mettersi alla prova con i test del QI è un ottimo modo per allenare il proprio cervello e per verificare quanto la propria percezione analitica sia sviluppata. Ci sono diversi quiz e modalità che sono parecchio diffusi e che vanno dai semplici enigmi matematici a immagini con elementi discordanti rispetto alla realtà.

Oggi ti proponiamo un test del QI all’apparenza impossibile, tanto che solo il 5% di chi si è sottoposto è riuscito a venirne a capo in 8 secondi. Se ti senti pronto e vuoi tentare di giungerne a capo, guarda bene l’immagine e cerca di analizzare ogni suo minimo dettaglio. E se non riesci proprio ad avere la soluzione, leggi il prossimo capitolo per scoprirla.

Test del QI, non riesci a risolverlo? Ecco la soluzione

Guardiamo per bene l’immagine di questo test del QI e analizziamola. Vengono mostrati alcuni prigionieri in una cella, con i classici vestiti arancioni dei detenuti. Alcuni sono imbronciati, altri stanno chiacchierando. Ci sono due donne e alcuni uomini. Cerca di non lasciarti sfuggire nemmeno il dettaglio meno visibile alla vista, ma fai presto: hai solo 8 secondi.

E se nemmeno in questo range di tempo non ne sei venuto a capo, continua comunque a sforzarti senza leggere subito la soluzione. Potrebbe essere un ottimo modo per allenare le tue capacità analitiche grazie ad un test del QI che in pochi sono riusciti a risolvere subito.

Ancora niente? Allora ti diamo noi la soluzione. In realtà la risposta è più semplice di quanto tu possa immaginare, ed è proprio questo il “trucchetto” del test del QI in questione. Nell’immagine ci sono alcuni uomini e due donne. Hai capito ora? L’errore sta proprio nella presenza delle ragazze, in quanto in una cella maschile, non dovrebbero esserci detenute dell’altro stesso. Prova a vedere se sei l’unico o se anche i tuoi amici e familiari non trovano subito la risposta alla domanda dell’enigma.