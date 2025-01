Test del QI, in quest'immagine ci sono 2 errori: riuscirai a trovarli?

Ci sono alcuni test del QI che, più di altri, sanno mettere a dura prova tutti coloro che decidono di sottoporsi all’enigma per trovare una soluzione. Soprattutto quando c’è un range di tempo limitato per dare una risposta, il che obbliga a spremere le proprie meningi e a venirne a capo il più velocemente possibile.

Il test del QI che ti proponiamo oggi punta proprio su questi fattori. Ci sono infatti 2 errori che all’apparenza sono piuttosto evidenti, ma che in pochissimi riescono a trovare subito. Proprio per via dei pochi secondi a disposizione, che fanno scattare un meccanismo di urgenza nel cervello potenzialmente decisivo. Ti diamo dunque del tempo per analizzare la foto e per provare a dare una risposta, altrimenti ti riveliamo noi la soluzione.

Test del QI: la risposta dell’enigma a tempo

Come sempre, anche per questo test del QI le tue capacità analitiche giocheranno un ruolo fondamentale. Il consiglio che ti diamo per iniziare è di metterti comodo, aprire l’immagine a tutto schermo e cercare di osservare con attenzione ogni singolo elemento che compone la foto. Come puoi vedere, ci sono due soggetti che si trovano in cucina. Uno sta sorseggiando una tazza di the, mentre l’altra sta versando del succo di frutta in un bicchiere.

Sullo sfondo c’è una finestra con del verde in vista, mentre a tavola ci sono delle uova in un piatto, delle caramelle, fette biscottate, mele, banane e il bacon tipico della colazione americana. Tutto nella norma, no? Sarebbe così, se non fosse che stiamo parlando di un test del QI e che dunque nasconde non uno, ma ben due errori.

Prova a trovare la risposta entro 15 secondi, altrimenti te la diamo noi. Ancora non ci sei riuscito? Se ti arrendi, continua a leggere perché stiamo per darti la soluzione definitiva al test del QI. Il primo errore riguarda la tazza da cui sta bevendo il ragazzo, che come potrai notare è al contrario. Il secondo invece si nasconde nel bicchiere in cui la ragazza sta versando il succo. È già pieno, dunque non ha senso che ne venga versato altro al suo interno.