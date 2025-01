Test del QI: l'errore è sotto i tuoi occhi, ma solo il 4% lo ha trovato

Il nostro cervello può giocare brutti scherzi, anche in situazioni dove la risposta sembra essere ovvia. Succede soprattutto con i test del QI dove serve la logica e la capacità analitica, quando c’è un range di tempo massimo entro il quale bisogna scovare la soluzione finale. La fretta e l’ansia prendono il sopravvento, rendendo quasi impossibile riuscire a venirne a capo.

Pensi di non rientrare in questa categoria e sei sicuro di potercela fare? Allora ti proponiamo quest’oggi un test del QI che gioca proprio su questi fattori. L’errore nell’immagine è infatti proprio sotto i tuoi occhi e, in un altro contesto, lo avresti trovato in men che non si dica. Ma sapendo che hai solo 10 secondi per dare una soluzione, sei così sicuro di far meglio del 96% che ha fallito?

Test del QI: qual è l’errore nell’immagine proposta

Un test del QI che riesce a trarre in inganno praticamente chiunque, tanto che solamente il 4% è riuscito ad arrivare alla soluzione definitiva entro il range di tempo prestabilito. Come possiamo vedere, c’è una pattinatrice su ghiaccio che sta eseguendo una delle sue evoluzioni. Sullo sfondo c’è un palazzetto pieno di pubblico in festa, con striscioni a supporto dell’atleta.

La ragazza è illuminata da due fasci di luce piuttosto evidenti, che la mettono in primo piano e catturano l’attenzione. Sembra tutto nella norma, dunque dove vuole farti arrivare questo test del QI? C’è veramente un errore o si tratta di un tranello? Te lo diciamo in anticipo: qualcosa che non va c’è, ed è anche piuttosto evidente.

Prenditi i tuoi 10 secondi e cerca di ragionare per bene, analizzando ogni singolo elemento che compone la foto. Non ce l’hai fatta? Allora ti diamo noi la risposta. L’atleta è sul ghiaccio, ma ai suoi piedi ci sono pattini a rotelle! Una svista che ora ti sembrerà banale, ma che è il segreto capace di rendere questo test del QI quasi impossibile.