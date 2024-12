Test del QI, nella foto c'è un errore invisibile: lo riesci a trovare?

I test del QI sono un ottimo modo per mettersi alla prova e tenere il cervello sempre allenato. Ce ne sono di diversi tipi: dai calcoli alle immagini con gli errori, passando per i rebus e via dicendo. Ognuno di essi è accomunato da un fattore comune, ossia spremere le meningi per giungerne a capo e trovare la soluzione definitiva. Come già successo nelle settimane scorse, anche oggi ti sottoponiamo ad una foto molto enigmatica.

Ti avvisiamo già da ora che sono pochissime le persone che sono riuscite a risolvere questo test del QI in qualche istante, dunque non disperare se non trovi la soluzione. Anche perché, in calce all’articolo, te la forniamo noi. È comunque interessante vedere se si è già abbastanza allenati o se c’è bisogno di più esercizi per rendere l’intuito ancor più vincente.

Test del QI: riesci a trovare l’errore nella foto?

Come ti diciamo sempre, test del QI come questo richiedono una forte concentrazione e una capacità analitica non comune. Ecco dunque che, per trovare la soluzione, ci sono alcune tecniche di base che sono molto utili da applicare in qualsiasi circostanza. Prenditi il tuo tempo, apri l’immagine e inizia ad analizzarla. Guardando dall’alto verso il basso o da sinistra verso destra, cercando di non lasciare nulla al caso e di controllare anche il dettaglio più minuzioso.

C’è un tavolo con alcuni elementi appoggiati sopra. Si vede una pianta, un libro e una tazza. Tutto normale all’apparenza, no? In realtà però, c’è un qualcosa che non dovrebbe essere rappresentato come lo vedi. Ed è molto difficile da capire subito, motivo per cui stiamo parlando di uno dei test del QI più complicati in assoluto.

Guarda ancora per qualche secondo, ancora niente? Allora ti diamo noi la soluzione del test del QI. Controlla la copertina del libro e poi guarda il verso: è al contrario. Il titolo dovrebbe infatti venire stampato nella parte frontale e non in quella posteriore. Un dettaglio apparentemente di poco conto, ma che in realtà rappresenta un grosso errore.