Test del QI, quasi nessuno trova l'errore: solo i più bravi ci riescono

Grazie ai tantissimi test del QI che si trovano in rete, è possibile tenere il proprio cervello sempre in allenamento e talvolta migliorare le proprie capacità di analisi. Basta un po’ di pratica, il giusto impegno ed è possibile raggiungere risultati straordinari in qualche settimana. Tra quiz matematici, rompicapi di ogni sorta e altri enigmi di questo genere, diverse analisi rivelano come sia possibile aumentare il proprio quoziente intellettivo.

Se questo è anche il tuo obiettivo, ti sopponiamo oggi ad un test del QI parecchio complicato. In quanto l’errore presente nell’immagine non è sotto i vostri occhi, e dunque vi verrà richiesta una buona capacità di analisi per trovarlo. A tua disposizione ci sono solamente 10 secondi, il che rende il tutto ancora più complicato. Prova a guardare la foto e vedi se l’elemento discordante balza subito ai tuoi occhi, altrimenti continua a leggere per sapere la risposta.

Test del QI: qual è l’errore nell’immagine

Come prima cosa, è sempre bene dare una prima occhiata all’immagine e individuare ogni singolo elemento che la compone. Ci troviamo questa volta in un contesto di campagna, con un tetto di una casa in bella vista, alcuni alberi e le colline sullo sfondo. Una situazione all’apparenza normale e con tutti gli elementi al loro posto. Ma come ogni test del QI che si rispetti, c’è un grosso errore.

Prova ad analizzare per bene le foglie degli alberi, la composizione del tetto e ciò che viene mostrato sullo sfondo. Prenditi tutti i tuoi 10 secondi e cerca di arrivare ad una soluzione possibile. Potrebbe essere quella giusta, e in tal caso puoi considerarti un genio con un quoziente intellettivo piuttosto alto. O altrimenti, ti daremo noi la soluzione al test del QI.

Se non ce l’hai fatta, allora preparati perché stiamo per darti la soluzione. Ti devi soffermare sugli alberi posti a sinistra e sul fumo che esce dal camino della casa. Ebbene sì, il vento soffia in due direzioni opposte. Ed è proprio questo l’elemento su cui si basa il test del QI. Ce l’hai fatta a superarlo?