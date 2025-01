Test del QI, qui ci sono 3 errori: l'ultimo non lo troverai mai

Se trovare un errore è difficile, trovarne 3 è praticamente impossibile. Ed è proprio per questo motivo che il test del QI che ti proponiamo oggi ha mandato in crisi tutto il web. Serviranno ottime doti analitiche e capacità di osservazione fuori dal comune. Tanto che, secondo quanto emerso, solamente i geni riescono a risolverlo.

Se pensi di rientrare in questa categoria, allora tutto quello che devi fare è metterti comodo, prendere il tuo tempo e cercare di sforzare il tuo cervello. Nella speranza di individuare subito tutti e 3 gli errori che si trovano all’interno dell’immagine. A rendere il test del QI ancora più complicato c’è il tempo a tua disposizione: hai solamente 15 secondi. Cerca dunque di essere il più veloce possibile per superare il quiz e per classificarti come una persona più intelligente della media.

Test del QI: i 3 errori che quasi nessuno riesce a trovare

Partiamo analizzando l’immagine di questo test del QI e cercando di raffigurare nel dettaglio in quale contesto ci troviamo. Come puoi vedere, ci sono 3 ragazzi in un salotto che svolgono normali attività. Uno sta leggendo un libro, uno osserva una libreria e il terzo sta suonando una chitarra.

Dunque uno scenario del tutto normale ma che, come detto, nasconde in realtà 3 errori. Riuscirai a superare il test del QI? Allora concentrati per bene e cerca di scovare ogni singolo elemento che non corrisponde alla realtà.

E se sei arrivato fino a questo punto, probabilmente non ci sei riuscito. Dunque ci siamo noi a darti le soluzioni. Il primo errore del test del QI riguarda il quadro appeso al muro, dove c’è una donna a cui però manca una scarpa. Il secondo invece si trova nell’orologio, che segna mezzogiorno nonostante fuori dalla finestra si veda un tramonto. E infine c’è il terzo. Guarda com’è vestito il ragazzo con la chitarra, le maniche della sua camicia sono una lunga e una corta.