Test del QI, risolvi questo quiz matematico: il 95% lo ha fallito

La matematica sa essere una vera spina nel fianco, soprattutto quando ci sono operazioni da risolvere che sono tutt’altro che banali. E non parliamo solo di numeri molto grandi, ma anche della presenza di parentesi, esponenti e via dicendo che rendono più complicato individuare il giusto ordine di calcolo. Il test del QI che ti proponiamo oggi si basa proprio su questo coefficiente di difficoltà.

Tanto che solamente i più intelligenti riescono a risolverlo. Ecco perché non ti devi buttare giù se la tua risposta non sarà quella corretta. Vorrà dire che devi allenarti di più e fare un ripasso di alcune regole matematiche di base. Se pensi di essere la persona giusta per risolverlo, allora prenditi il tuo tempo e dimostra che si tratta di un test del QI alla tua portata.

Test del QI, come risolvere questo quiz matematico

A rendere ancor più complicato questo test del QI, c’è il tempo messo a tua disposizione: solamente 4 secondi. Il che vuol dire, o conosci a memoria le regole matematiche e sai quale ordine seguire, oppure lo fallirai al 100%. Chiaramente i numeri che compongono l’operazione sono piuttosto bassi ed elementari, perché la difficoltà sta proprio nel capire cosa risolvere prima.

Ora prova a concentrarti e vedi se hai un quoziente intellettivo superiore alla media. Guarda tutti i segni inseriti e individua a quali dare la precedenza. Infine, la termine dei 4 secondi, scegli il risultato che per te è quello corretto. Se corrisponde alla soluzione definitiva, allora avrai superato il test del QI.

Non ce l’hai fatta? Allora ti diamo noi la risposta guidandoti con le varie operazioni. Devi partire sempre dalle moltiplicazioni, dunque 70 x 0 che dà 0 come risultato. A questo punto, ti basterà sommare 40+40+20+10. Esatto, la risposta definitiva di questo test del QI è 110! Se l’hai risolto sei un genio, altrimenti non ti preoccupare: il 95% di chi ci ha provato non ha avuto questo come risultato finale.