Test del QI, se lo risolvi sei un genio: l'80% non ci è riuscito

I test del QI sono uno dei metodi più apprezzati dagli esperti per poter ottenere risultati in breve tempo riguardanti l’allenamento del proprio cervello. Ce ne sono di diversi tipi e si allargano a diverse branchie della conoscenza, cercando di mettere alla prova il ragionamento, la percezione spaziale, la memoria e la comprensione verbale.

Oggi ti mettiamo di fronte ad un test del QI decisamente non facile, tanto che l’80% di chi ci ha provato alla fine non ne è venuto a capo. Come puoi vedere dall’immagine, all’apparenza si tratta di una semplice immagine con quattro figure colorate. Alcune con un contorno bianco e altre no. L’aspetto che lo rende difficile è un altro: hai solo 10 secondi di tempo per dare la tua soluzione.

Test del QI, hai 10 secondi per risolvere l’enigma nascosto

L’identificazione di sequenze logiche o di modelli è tra i test del QI che più spesso vengono applicati anche dai team di esperti, per poter testare la capacità di ragionamento logico e la percezione dei dettagli. Prova a guardare l’immagine e cerca di scoprire qual è la figura che non appartiene al resto del gruppo.

Come puoi vedere, ci sono due cerchi rossi (uno con il contorno bianco e uno senza), un quadrato rosso col contorno bianco, un cerchio celeste col contorno bianco e un cerchio rosso più piccolo col contorno bianco. Tutto normale all’apparenza ma, come detto, c’è in realtà un dettaglio che non ti deve sfuggire se vuoi venirne a capo.

Pensaci ancora qualche istante e, se non ci sei riuscito, continua a leggere per sapere la soluzione. Non ce l’hai fatta? Allora te la diciamo noi. In questo test del QI, la figura errata è quella con il cerchio rosso e il bordo bianco. In quanto si tratta dell’unico che non si differenzia né per forma o colore né per dimensioni.