Test del QI, solo i migliori riescono a superarlo: l'errore è invisibile

Tra i tanti test del QI che girano sul web, ce ne sono alcuni che hanno la soluzione ovvia e davanti ai propri occhi. Altri invece che, anche per i più intelligenti, risultano spesso essere impossibili. E le motivazioni possono essere diverse: c’è un enigma matematico da risolvere, un minuscolo errore nell’immagine impercettibile e via dicendo. Ed è proprio con quest’ultima categoria che è possibile allenare maggiormente il proprio cervello e vedere se si hanno capacità analitiche superiori alla media.

Motivo per cui, abbiamo deciso quest’oggi di metterti di fronte ad un test del QI che in pochissimi sono riusciti a risolvere. Nonostante si tratti di un’immagine molto semplice e con pochi elementi rappresentati. Forse è proprio quest’aspetto che lo rende ancora più complicato, in quanto la soluzione si trova in un dettaglio minuzioso. Prova a risolverlo in 10 secondi, altrimenti ti diamo noi la soluzione. E vedrai, sarà più ovvia di quanto potevi immaginare!

Test del QI: la soluzione al test (quasi) impossibile

Anche in questo caso, per poter superare il test del QI con facilità il consiglio che ti diamo è di prenderti tutti i 10 secondi a tua disposizione per cercare di analizzare ogni elemento che compone l’immagine. Come puoi vedere, c’è una ragazza che si trova di fronte a uno specchio. Forse di un negozio per provare dei vestiti, oppure in casa per controllare l’outfit prima di uscire.

Indossa un grande cappello, su cui si sta concentrando toccandolo e capendo in che modo posizionarlo. E poco altro, dunque com’è possibile che ci sia un errore? È proprio qui che si basa il test del QI, rendere impossibile dare una risposta in quanto tutto sembra esser stato rappresentato nel modo giusto.

Ora cerca di dare una risposta, così da superare il test del QI. Come anticipato, è uno dei più complicati quindi se non lo passerai, sappi che non sei l’unico. Ancora niente? Allora ti diamo noi la soluzione. Devi controllare bene il riflesso della ragazza sullo specchio. Come vedi, non combacia perfettamente col soggetto, in quanto la protagonista è leggermente più inclinata.