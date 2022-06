The Boys 3, ecco come guardarlo gratis in streaming

I primi episodi di The Boys 3 sono già disponibili su Prime Video e hanno visto i nostri tornare in azione. In un mondo dove l’Homelander è sottomesso, Butcher lavora per il governo sotto la supervisione di Hughie. Ma ad entrambi questa tranquillità va stretta, così quanto i The Boys vengono a conoscenza di una misteriosa arma anti-Supe, scatenano una guerra contro i Sette, inseguendo al contempo la leggenda del primo Supereroe: Soldatino.

Quando e dove vedere The Boys 3 in streaming

The Boys, con le sue tre stagioni, è un’esclusiva sul servizio streaming on demand di Amazon, di conseguenza solo chi è abbonato alla piattaforma Prime Video può accedere a tutti i suoi contenuti. Esiste però un modo per vedere gratis questo titolo ed è quello di registrarsi al servizio.

Creando infatti un nuovo account per attivare il piano di abbonamento ad Amazon Prime Video avrai diritto a una prova gratuita di tutti i servizi per 30 giorni consecutivi. Compresa, quindi, la serie The Boys, la cui terza stagione conta otto episodi. Come detto i primi tre sono già disponibili, mentre gli altri arriveranno a partire da venerdì 10 giugno. Ecco il calendario completo delle uscite:

The Boys stagione 3, episodi 1-3 – 3 giugno

The Boys stagione 3, episodio 4 – 10 giugno

The Boys stagione 3, episodio 5 – 17 giugno

The Boys stagione 3, episodio 6 – 24 giugno

The Boys stagione 3, episodio 7 – 1° luglio

The Boys stagione 3, episodio 8 – 8 luglio

Come abbonarsi ad Amazon Prime Video

Se volete abbonarvi ad Amazon Prime Video potete farlo cliccando qui oppure nel pulsante azzurro in basso, e seguendo le indicazioni che vi porteranno poi a sottoscrivere il pacchetto mensile da 3,99 euro al mese, oppure quello annuale da 36 euro l’anno. L’iscrizione, come anticipato prima, vi darà il diritto di provare tutti i servizi Prime di Amazon gratuitamente per 30 giorni. Tra questi segnaliamo:

Amazon Prime Video con The Boys , The Tick, American Gods, la UEFA Champions League e tantissimi altri contenuti in streaming sia live che on demand;

con , The Tick, American Gods, la UEFA Champions League e tantissimi altri contenuti in streaming sia live che on demand; Consegna gratuita e in 1/2 giorni su milioni di prodotti in vendita su Amazon e, soprattutto, le consegne veloci e senza limiti;

e in 1/2 giorni su milioni di prodotti in vendita su Amazon e, soprattutto, le consegne veloci e senza limiti; Politica di reso vantaggiosa, pratica e gratuita;

vantaggiosa, pratica e gratuita; Accesso a milioni di brani gratuiti in streaming grazie ad Amazon Music.

Quindi, cosa aspettate? Attivate subito il tuo nuovo abbonamento ad Amazon Prime Video e iniziate a godere dei 30 giorni gratuiti per provare il servizio, i suoi contenuti e tutti i privilegi inclusi con Prime. E se non vi convince, allo scadere del periodo di prova, non siete obbligati a rinnovare.