The Callisto Protocol PS5, morire di paura al minimo storico è possibile!

The Callisto Protocol è un survival horror di quelli che vi faranno morire di paura, un videogioco che se giocato nel cuore della notte, magari con un bel paio di cuffie con effetto surround, vi farà dormire, sempre ci riusciate, con la luce accesa! Se avete amato alla follia un gioco come Dead Space sapete bene che lo spazio, dove nessun può sentirvi urlare, è il setting perfetto per mettere in scena una storia horror che vi terrà col fiato sospeso dall’inizio alla fine! Per questo motivo il maxi sconto Amazon, MENO 72% che di fatto è un clamorosissimo MINIMO STORICO è un invito all’acquisto, solo 19,85 €, da cogliere al volo!

Il prezzo? Da paura!

La trama di The Callisto Protocol ruota attorno al protagonista che si risveglia in cella senza ricordare nulla del proprio passato. Il giocatore scopre presto che la prigione è stata invasa da creature orribili e gli unici sopravvissuti sono pochi prigionieri disperati. L’obiettivo principale del gioco è fuggire da questa prigione infestata e scoprire cosa è successo.

Una delle caratteristiche principali del gioco è il suo approccio senza compromessi all’horror. Il director del gioco, Glen Schofield, ha dichiarato che il team di sviluppo si ispira a film come The Thing e Alien per creare un’atmosfera di terrore autentico. Avete capito quindi che c’è poco spazio per gli stomaci deboli, jump scare e body horror saranno una costante in The Callisto Protocol.

L’horror è la base ma non c’è solo facile macelleria nelle molte ore di gioco a fare compagnia ai giocatori. The Callisto Protocol è dotato di un gameplay decisamente vario. I giocatori dovranno affrontare puzzle, combattere i nemici e prendere decisioni che influenzeranno il corso della trama. Saranno disponibili molteplici percorsi e finali, rendendo ogni partita un’esperienza unica.

Un gioco terrorizzante con un prezzo da paura! The Callisto Protocol a sole 19,95 euro per PS5 è davvero un’offerta irripetibile!

