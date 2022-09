The Frame (43'') crolla al minimo storico: sconto incredibile di 510€

L’originale Samsung TV The Frame, Smart TV 43″ sottile e dotato di finitura monocromatica sul retro per un look sofisticato, che puoi personalizzare e incorniciare come un quadro, oggi è in vendita su Amazon a 487€ con uno sconto di 510,00€ (51%). E con l’assistente vocale Bixby puoi persino parlare a The Frame e non solo per controllare il TV.

The Frame, la TV che sembra un quadro

The Frame è un TV con una cornice elegante e moderna che si fonde armoniosamente con qualsiasi arredamento, non solo impreziosendo l’ambiente come TV, ma trasformandosi anche in un’opera d’arte della tua galleria personale. La TV offre un’ampia scelta di cornici personalizzabili in diversi colori. Scegli quella più adatta ai tuoi spazi, ai tuoi gusti o alle tue opere preferite — grazie all’attacco magnetico puoi sostituirla facilmente, per uno stile sempre diverso.

La tecnologia Quantum Dot di Samsung restituisce il 100% di volume colore, mentre la tecnologia Dual LED aumenta il contrasto in base alla temperatura di retroilluminazione per una resa cromatica ottimale. Unite danno vita a colori ultra-realistici che mantengono inalterati dettagli e consistenze. Personalizza la galleria in base ai tuoi gusti, donando a opere e fotografie un look eccezionale. Il supporto del The Frame aderisce perfettamente alla parete. Una volta montato, la sua staffa girevole ti permette di ruotare l’angolo del TV per ottenere la giusta posizione. Il supporto del The Frame aderisce perfettamente alla parete. Una volta montato, la sua staffa girevole ti permette di ruotare l’angolo del TV per ottenere la giusta posizione. Dulics in fundo, con il telecomando One Remote Control e l’app SmartThings puoi controllare i dispositivi connessi. Non esitare e corri su Amazon per approfittare di questa occasione e farlo tuo a soli 487€ con uno sconto del 51% e un enorme risparmio di ben 510 euro. Le spedizioni sono gratis, gestite in sicurezza come sempre da Prime. Compralo su Amazon a 487€

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.