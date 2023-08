The Frame: un'elegante fusione tra arte e tecnologia in una TV favolosa

Se stai cercando un televisore che sia molto più di un semplice schermo, il Samsung Lifestyle TV 32” The Frame potrebbe essere proprio quello che fa per te. Questo TV QLED da 32 pollici è un capolavoro di design che si fonde perfettamente con l’ambiente circostante, grazie alla sua modalità Art che lo trasforma in un quadro vero e proprio quando non è in uso. Su Amazon oggi lo prendi con appena 249€: praticamente è regalato.

The Frame, l’Arte incontra l’intrattenimento e il design

Il “The Frame” non è solo un televisore, ma un’opera d’arte in sé. Il suo elegante design, con un display opaco da 32 pollici, si adatta perfettamente a qualsiasi spazio. Quando spegni il televisore, entra automaticamente in modalità Art, mostrando opere d’arte e fotografie di alta qualità scelte da te o dalla vasta libreria online.

La qualità dell’immagine è un altro punto di forza di questo TV. Grazie alla tecnologia QLED, puoi aspettarti colori vividi, contrasti profondi e dettagli nitidi. Inoltre, la tecnologia OTS Lite offre un audio coinvolgente che rende l’esperienza visiva ancora più coinvolgente. La tua esperienza con il “The Frame” è resa ancora più smart dalla compatibilità con i principali assistenti vocali: Bixby, Alexa e Google Assistant.

Potrai controllare il televisore, cercare contenuti, regolare il volume e molto altro ancora semplicemente utilizzando la tua voce. Questo TV rappresenta una vera fusione tra arte e tecnologia, portando l’estetica e l’innovazione nel tuo spazio living.

Che tu stia godendo dei tuoi programmi preferiti o ammirando capolavori artistici, il Samsung Lifestyle TV QE32LS03BBUXZT “The Frame” è l’incarnazione di un’esperienza visiva senza compromessi, a soli 249€ su Amazon. Ma solo per oggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.