Threads cambia tutto: le nuove funzioni lanciano la sfida a X

Dopo un boom iniziale al momento del lancio, Threads sta vivendo una fase di stallo. Se molti utenti hanno deciso di rimanere fedeli al social network di proprietà di Meta, tanti altri lo hanno abbandonato dopo poche settimane per tornare su X (ex Twitter). Una scelta dettata probabilmente dalle abitudini, oltre che dalle tante funzionalità in più di cui si può godere sul servizio di Elon Musk.

Ma è Meta stessa che vuole invertire questa tendenza, dando nuova linfa al suo servizio e cercando di risalire la china tramite aggiornamenti utili. È stato lo stesso Adam Mosseri – già a capo di Instagram – a preannunciare con un post alcune delle tantissime aggiunte che presto entreranno a far parte di Threads. Alcune di queste sono pazzesche e si presentano come un chiaro guanto di sfida nei confronti di X.

Tutte le novità principali in arrivo su Threads

La prima grande novità in arrivo su Threads riguarda le ricerche all’interno della piattaforma. Che saranno finalmente più precise e mirate, grazie all’introduzione di tanti filtri per poter individuare solo i contenuti che si stanno cercando. Tra le altre cose, si potrà per esempio inserire un intervallo di tempo di pubblicazione, o addirittura account specifici che hanno pubblicato ciò che si vuole trovare.

Non poteva mancare l’apporto dell’Intelligenza Artificiale, che in questo caso tornerà utile per avere una sorta di riassunto degli argomenti di tendenza. Come già succede su X con l’assistente digitale Grok, anche Meta vuole dare la possibilità ai suoi utenti di avere un supporto extra con l’IA.

Staremo a vedere se queste aggiunte potranno dare nuova linfa al servizio di proprietà di Adam Mosseri e riusciranno a scalzare X dal trono di social network più importante del settore. Tutte le novità dovrebbero arrivare già nelle prossime settimane, senza dover effettuare alcun aggiornamento dell’app.