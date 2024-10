TicWatch Pro 5 Enduro: lo smartwatch più resistente in assoluto in offerta lampo

Ti presentiamo uno degli smartwatch più resistenti in assoluto e che ancora per poco può essere tuo ad un prezzo minimo! Parliamo del TicWatch Pro 5 Enduro, al momento disponibile a soli 267 euro con un mega sconto del 21%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Ma fai in fretta, l’offertona è in scadenza tra pochissime ore!

TicWatch Pro 5 Enduro: specifiche tecniche e funzionalità

Il TicWatch Pro 5 Enduro è dotato di uno schermo OLED da 1,43 pollici elegante e funzionale con luminosità regolabile automaticamente e vetro in cristallo zaffiro. In più le nuove incisioni rinforzate sulla lunetta garantiscono la durata in qualsiasi ambiente, con la certificazione US Military Standard 810H.

La tecnologia di visualizzazione a doppio strato offre, inoltre, a questo modello una sorprendente durata della batteria di 90 ore in modalità Smart e fino a 45 giorni in modalità Essential. Tra l’altro, sfruttando la ricarica rapida, è possibile ottenere due giorni di utilizzo ricaricandolo solo 30 minuti.

L’orologio disponde dell’innovativo processore Snapdragon W5+ Gen 1 che offre prestazioni, reattività ed efficienza energetica più veloci e fluide. In più ha una memoria interna di 2G di RAM e 32G di ROM, e garantisce una connettività senza soluzione di continuità e funzionalità avanzate di monitoraggio della salute e del fitness.

In particolare, potrai sfruttare più di 110 modalità sportive professionali aggiornate, oltre a controllare la saturazione dell’ossigeno nel sangue e a monitorare lo stress e la frequenza cardiaca 24H.

