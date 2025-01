TikTok e il ban negli USA, Trump ha deciso: c'è una svolta inattesa

Lo scorso anno, l’ex Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha firmato una legge dove viene chiesto a ByteDance di vendere TikTok entro il 19 gennaio. L’alternativa? Il ban immediato su tutto il suolo americano. Una decisione che ha fatto parecchio parlare, tanto che ancora oggi non si sa a quale destino andrà incontro il noto social network cinese.

Nel corso delle ultime settimane, sono state diverse le realtà che si sono proposte come possibili acquirenti di TikTok negli USA. A partire da Elon Musk, il miliardario sudafricano sempre pronto a cogliere possibili investimenti strategici. A cui si è aggiunto Mr Beast, il noto YouTuber con un patrimonio che supera il miliardo di dollari. Ora però c’è una nuova possibile svolta clamorosa, ad intervenire in prima persona potrebbe essere Donald Trump.

Ban di TikTok: la possibile decisione di Donald Trump

Secondo quanto riferisce il Washington Post, il Presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump starebbe tentando di salvare le sorti di TikTok. In che modo? Emettendo un ordine esecutivo che dia modo all’app di ottenere ulteriori 60-90 giorni di tempo per trovare un acquirente. O anche per negoziare una soluzione alternativa che possa evitare il ban permanente.

Una mossa che scardinerebbe in pieno quanto approvato dal Congresso lo scorso anno. Ma si sa, Trump è parecchio legato al social network asiatico. «Ho un posticino caldo nel mio cuore per TikTok» aveva dichiarato solamente un mese fa. Ora resta da capire in che modo deciderà di muoversi l’amministrazione del Paese.

È chiaro che una mossa di questo tipo darebbe nuovo respiro a ByteDance, con più tempo a propria disposizione per trovare un eventuale acquirente pronto ad investire per ottenere quote dell’azienda e avere il controllo di TikTok su suolo americano. Così che la community di utenti a stelle e strisce, la più numerosa di tutto il Mondo, potrà continuare ad utilizzare il servizio senza problemi o limitazioni.