TIM annuncia aumento costi e nuove offerte per i clienti mobili

TIM annuncia aumenti in arrivo per i propri clienti, accompagnati da misure compensative. A partire dal 7 marzo 2025, l’operatore telefonico applicherà un incremento di 1,99 euro al mese sulle tariffe di alcune offerte mobili ricaricabili, introducendo un pacchetto di vantaggi per attenuare l’impatto sui consumatori.

Per i clienti interessati dalla rimodulazione costi, sono previste diverse opzioni compensative. Gli utenti potranno scegliere tra l’attivazione gratuita di 50 GIGA mensili aggiuntivi o l’accesso alla rete 5G Ultra, che offre prestazioni fino a 2Gbps in download e 300Mbps in upload.

Chi non gradisce l’aumento può optare per un’offerta dedicata che mantiene invariato il costo attuale, includendo però 2 GIGA extra rispetto al piano in uso. In alternativa, è possibile passare a un piano base TIM o attivare una nuova promozione.

Il diritto di recesso potrà essere esercitato fino al 7 aprile 2025 senza costi o penali, utilizzando diverse modalità: compilazione del modulo online, visita in un punto vendita TIM o chiamata al 119.

Un’attenzione particolare è riservata ai clienti con pagamenti rateizzati o promozioni vincolate alla permanenza in TIM. In questi casi, è prevista una procedura specifica tramite modulo dedicato o contatto con il servizio clienti, consentendo di mantenere la rateizzazione o saldare il residuo in un’unica soluzione. Per chi ha finanziamenti attivi, il piano di rimborso rimarrà invariato.

La modifica tariffaria, giustificata da TIM con l’adeguamento alle mutate condizioni di mercato, rappresenta un tentativo di bilanciare gli aumenti con benefici tangibili per la clientela.