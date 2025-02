TIM annuncia aumento costi rete mobile da aprile 2025

A partire dal 1° aprile 2025, alcuni clienti di rete mobile dell’operatore TIM vedranno un aumento delle tariffe mensili di 1,99 euro in più al mese. Questa rimodulazione delle tariffe è stata comunicata attraverso il sito ufficiale nella sezione “News e Modifiche Contrattuali” e tramite SMS personalizzati inviati ai clienti interessati.

Per evitare l’aumento, è possibile attivare un’offerta alternativa con lo stesso costo mensile ma con 2 Giga aggiuntivi. Per aderire, i clienti devono inviare un SMS gratuito con il testo “CONFERMO ON” al numero 40916 entro il 16 marzo 2025. È importante notare che il messaggio informativo ricevuto non consente una risposta diretta: sarà necessario creare un nuovo SMS.

50 Giga o 5G Ultra: opzioni senza costi aggiuntivi

In alternativa, TIM propone due opzioni gratuite per migliorare la propria offerta:

50 Giga di traffico dati mensile, attivabili inviando un SMS gratuito con il testo “50GIGA ON” al 40916.

di traffico dati mensile, attivabili inviando un SMS gratuito con il testo “50GIGA ON” al 40916. Accesso prioritario alla rete 5G Ultra, con velocità fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload. Per attivare questa opzione, basta inviare un SMS con il testo “5G ON” allo stesso numero.

Entrambe le opzioni sono riservate ai clienti che riceveranno il relativo SMS informativo. Si ricorda che per usufruire del servizio 5G Ultra è necessario un dispositivo compatibile e la copertura 5G nella propria area.

Come esercitare il diritto di recesso

I clienti che non accettano la modifica contrattuale possono avvalersi del diritto di recesso senza penali entro il 30 aprile 2025. Le modalità includono:

Compilare il modulo online per la “richiesta cessazione ed autocertificazione di possesso linea”.

Inviare il modulo tramite PEC all’indirizzo telecomitalia@pec.telecomitalia.it o tramite posta ordinaria all’indirizzo indicato.

Recarsi in un negozio TIM o contattare il Servizio Clienti 119.

È possibile anche disattivare solo l’offerta soggetta a variazione, mantenendo attiva la linea mobile. Tuttavia, per evitare eventuali addebiti legati a rateizzazioni o promozioni, è necessario specificare questa scelta nel modulo di recesso.

L’operatore giustifica questa rimodulazione con “esigenze economiche connesse alle mutate condizioni di mercato”, senza fornire dettagli sulle offerte coinvolte. I clienti possono verificare le informazioni accedendo alla sezione MyTIM o contattando il Servizio Clienti 119.