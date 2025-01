Tisane e thé pronti in un minuto con il Bollitore Philips a soli 19€ (-40%)

In questo periodo di temperature in calo, non c’è cosa migliore che riscaldarsi con tisane e thè caldi. Per questo motivo non può mancare in casa il Bollitore Philips Series 3000, oggi disponibile su Amazon a soli 19 euro con un mega sconto del 40%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cosa aspetti? Ad un prezzo così conveniente gi articoloi potrebbero terminare da un momento all’altro!

Bollitore Philips Series 3000: le modalità di utilizzo

Il Bollitore Philips Series 3000 è un elettrodomestico da cucina indispensabile soprattutto in questo periodo in cui ogni momento è perfetto per godersi una bevanda calda.

Si caratterizza per la sua resistenza piatta super efficiente che garantisce una bollitura rapida così da preparare in un solo minuto qualsiasi bevanda, che si tratti di tisane, thé, infusi o camomille. Inoltre ha una capacità enorme da 1,7 litri che permette la preparazione di 7 tazze in media contemporaneamente.

La modalità di utilizzo è davvero semplice anche grazie all’elegante la luce LED integrata nell’interruttore che si illumina quando il bollitore è in funzione. Inoltre l’apparecchio è sprovvisto di filo quindi basterà rimuoverlo facilmente dalla base girevole a 360° per riempirlo o versare l’acqua in tutta semplicità e velocità.

Allo stesso modo, questo bollitore garantisce una pulizia ed una manutenzione facile e veloce in quanto è dotato di un coperchio a molla con ampia apertura, con il pulsante di apertura progettato per evitare il contatto con il vapore ed eventuali malfunzionamenti.

