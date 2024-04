Torna IN FORMA per l'estate: tutti gli attrezzi da palestra IN OFFERTA

L’estate si avvicina e vuoi rimetterti in forma in vista della prova costume? Oggi puoi creare una vera e propria mini palestra a casa tua spendendo pochissimo grazie agli sconti eccezionali lanciati da Amazon su tantissimi attrezzi! Ce ne sono di tutti i tipi e adatti ad ogni esigenza: scegli quelli più adatti a te e corri ad ordinarli a prezzi davvero stracciati!

Tutte le promozioni sugli attrezzi da palestra

Oggi su Amazon hai l’imbarazzo della scelta tra pesi, manubri, panche, tappettini e così via. Approfitta delle mega offerta per portare a casa gli attrezzi da palestra che ti serviranno a tornare in forma perfetta in vista dell’estate!

Set Elastici Fitness di Resistenza

Il Set Elastici Fitness di Resistenza comprende 5 tubi di espansione, 2 maniglie, 2 cinghie alla caviglia, 1 ancoraggio per porta e una borsa per il trasporto. Oggi è disponibile a soli 21 euro con uno sconto del 12%.

DMoose Cinghie per Addominali

Le DMoose Cinghie per Addominali sono estremamente compatibili con una barra e ti aiutano a eseguire diversi esercizi di trazione. Oggi sono disponibili a soli 24 euro con uno sconto del 17%.

Amonax Set attrezzi da palestra

Amonax Set attrezzi da palestra include una ruota per addominali convertibile per l’allenamento degli addominali, un paio di maniglie per flessioni per le flessioni e una corda per saltare regolabile per bruciare calorie. Oggi è disponibile a soli 29 euro con uno sconto del 3%.

Tappetino Fitness da Ginnastica a Puzzle

Il Tappetino Fitness da Ginnastica a Puzzle può essere facilmente ritagliato su misura, sistemato e adattato a piacimento. Oggi è disponibile a soli 37 euro con uno sconto del 12%.

TOMSHOO Push Up Board

Il TOMSHOO Push Up Board ha due maniglie che possono essere commutate in più posizioni e angoli che modellano e massimizzano i muscoli della parte superiore del corpo. Oggi è disponibile a soli 29 euro con uno sconto del 17%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.