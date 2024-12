Truffa PostePay, allerta già massima: così oggi ti svuotano il conto

Continuano ad emergere nuovi allarmi e preoccupazioni in merito a possibili attacchi hacker su larga scala. L’ultimo riguarda una truffa PostePay, che si sta allargando a macchia d’olio in tutta Italia e presto potrebbe colpire anche il tuo conto corrente.

Come già successo più volte in passato, la strategia applicata per far abboccare le potenziali vittime è piuttosto semplice. Ma al tempo stesso letale, se non si applicano tutte le dovute preoccupazioni. Se anche tu sei in possesso di un conto con Poste Italiane, ti consigliamo di fare molta attenzione perché la truffa PostePay è dietro l’angolo ed è pronta a colpire.

Truffa PostePay: come opera e cosa fare per difendersi

Ora che il Natale è vicino, verremo sommersi da email di ogni tipo. Che propongono sconti, regali e tanto altro. Il più delle volte si tratta di messaggi veritieri, ma non è complicato imbattersi in operazioni messe in atto da hacker e cybercriminali. L’ultima di queste riguarda proprio le PostePay, con una truffa tanto semplice quanto potenzialmente letale.

Sta infatti girando una email che invita l’utente a cliccare su un link e ad inserire i propri dati personali per una verifica. Una volta aver confermato che le informazioni sono corrette, ecco che finisce tutto nelle mani di malintenzionati. Che avranno la facoltà di effettuare operazioni e rubare tutti i fondi.

L’aspetto più preoccupante è che, a differenza di altre volte, in questo caso stiamo parlando di una truffa PostePay subdola. In quanto agisce gradualmente e a piccole dosi, effettuando micro transazioni di pochi euro in maniera costante. Sfruttando proprio il periodo natalizio, quando ci si ritrova a fare tanti acquisti e quindi operazioni sconosciute potrebbero passare in secondo piano e finire sommerse dalle altre. Per difendersi, è sempre bene non rispondere ad email sospette e controllare giornalmente il proprio estratto conto.