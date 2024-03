Trust Gaming GXT 488 a soli 28€: le cuffie da gaming più economiche sono su Amazon

Trust Gaming GXT 488 è un headset da gaming progettate esclusivamente per la console PlayStation 4, ma compatibili con PlayStation 5. È dotato di driver da 50 mm per un suono potente e chiaro, nonché di un microfono flessibile e regolabile per la comunicazione durante le sessioni di gioco. Un autentico gioiellino che oggi puoi prendere a soli 28€, ovverosia al 43% in meno rispetto al prezzo di listino grazie allo sconto offerta da Amazon. Le spedizioni poi sono anche gratuite.

Trust Gaming GXT 488, cuffie da SBALLO

Queste cuffie da gioco presentano un design ergonomico con cuscinetti auricolari soffici e confortevoli che coprono completamente le orecchie per isolare il rumore di fondo e migliorare l’esperienza di gioco. La fascia per la testa è regolabile per adattarsi a diverse dimensioni di testa e garantire una vestibilità comoda.

Il microfono flessibile del Trust Gaming GXT 488 può essere posizionato in diverse posizioni per una migliore comunicazione durante il gioco.

Inoltre, il microfono è dotato di una funzione di cancellazione del rumore per eliminare i suoni di fondo indesiderati e assicurare una chiara qualità audio durante le conversazioni con i compagni di squadra.

L’headset è dotato inoltre di un telecomando in linea per il controllo del volume e il microfono on/off, che consente di regolare facilmente il livello del volume o disattivare il microfono quando non è necessario. Insomma, le cuffie Trust Gaming GXT 488 sono un’ottima scelta per chi cerca un headset di qualità e con un suono potente e chiaro.

Ma anche con un design ergonomico e un microfono flessibile per una comunicazione chiara durante le sessioni di gioco su PlayStation 4 e PlayStation 5. Il tutto a un prezzo economico, appena 28€, ovverosia al 43% in meno rispetto al prezzo di listino. Le spedizioni sono anche gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.