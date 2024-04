Samsung Galaxy Z Fold5, pieghevole Super Premium al MINIMO STORICO!

Samsung Galaxy Z Fold5 uno smartphone pieghevole di ultima generazione, l’ultima incarnazione di un segmento che dopo primi dispositivi decisamente problematici ha saputo trovare finalmente trovare dei prodotti validi, senza tutti quei numerosi problemi di gioventù. Samsung Galaxy Z Fold5 rappresenta il meglio di questa linea, che ha saputo dare una bella sferzata lato design al settore degli smartphone, tutti troppo simili l’un l’altro, benché diversissimi. Samsung Galaxy Z Fold5 è un dispositivo Premium che più Premium non si può, il costo elevato lo certifica. Si paga l’esclusività, si paga entrare in una nicchia per pochi, ma soprattutto si pagano contenuti tecnologici elevatissimi. Oggi però lo possiamo acquistare approfittando del MINIMO STORICO Amazon: MENO 24%, col prezzo di listino che fa quindi un bel balzo indietro da 2359 euro a 1799 euro! Un ribasso esagerato pari a 560 euro! Occasione unica, assolutamente da non perdere!

Pieghevole e non solo

Il punto di forza di Samsung Galaxy Z Fold5, anzi il suo selling point è dato dal suo essere pieghevole ovviamente. Grazie al suo schermo flessibile da 7,6 pollici, Galaxy Z Fold5 combina la portabilità di uno smartphone con la comodità di un tablet. Inoltre Inoltre, il luminosissimo schermo Dynamic AMOLED da 1750 nits restituisce immagini di alta qualità con colori vividi e dettagli nitidi. E cosa non banale la “linea di piega” è di fatto invisibile, l’esperienza di visualizzazione a tutto schermo è davvero piacevole.

Il cuore dello smartphone è la CPU Snapdragon 8 Gen 2, sinonimo questo di fascia alta e di prestazioni elevate, senza lag e graziate da una fluidità mai vista prima. Anche quando sul maxi schermo girano più app contemporaneamente. E o non è questo Samsung Galaxy Z Fold5 un dispositivo di fascia alta, anzi Super Premium?

Per quanto riguarda la fotocamera, il Galaxy Z Fold5 dispone di un sofisticato sistema a tripla fotocamera che consente di catturare immagini e video di alta qualità in qualsiasi situazione. E poi ci sono tutte quelle funzionalità avanzate, anzi avanzatissime, date dall’intelligenza artificiale, come la traduzione automatica delle telefonate, il cerchia e cerca, l’assistente foto e molto altro.

