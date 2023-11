Le FAMOSE cuffie gaming Turtle Beach finalmente scese di prezzo: falle tue!

Turtle Beach è un marchio molto noto tra i gamer, per le stupende cuffie che produce, per molti un autentico status symbol da indossare. Il modello Recon 50 con cavo per Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PS5, PS4, PC & dispositivi mobili è finalmente sceso di prezzo e anche di parecchio! Lo sconto è infatti del 20% e ha portato il prezzo a soli 19,99 euro! Un autentico must per chi gioca in streaming, che in video saranno particolarmente evidenti grazie al colore bianco!

Turtle Beach Recon 50: caratteristiche tecniche

Parliamo di un Design confortevole e ultraleggero, grazie al fatto che le cuffie Turtle Beach Recon 50 offrono il più recente design e sono perfette per le lunghe sessioni di gioco senza risentirne minimamente. I cuscinetti sono rivestiti in pelle sintetica e possono essere ripiegati quando non vengono usati. Quindi non subirai ramanzine perché le lasci in giro! Anche l’archetto è molto comodo, essendo ergonomico e imbottito. Gli altoparlanti over-ear da 40 mm di qualità superiore garantiscono un ottimo audio con alti e bassi cristallini.

I pratici comandi integrati consentono di regolare il volume principale e silenziare il microfono in totale semplicità. Usa il famoso microfono ad alta sensibilità di Turtle Beach per chattare in gioco e online, e poi rimuovilo quando guardi film o ascolti musica. Non dovrai preoccuparti della compatibilità, perché sono associabili a molte console in circolazione: Xbox Series X|S e Xbox One, PS5 e PS4, Nintendo Switch, PC e dispositivi mobili con connessione da 3,5 mm!

Distinguiti dalla massa dei gamer! Turtle Beach Recon 50 oggi le paghi molto meno grazie allo sconto del 20% che ha portato il prezzo a soli 19,99 euro!

