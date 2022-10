TUTTO al sicuro e a prova di dito: ti serve questo LUCCHETTO SMART

Tieni al sicuro i tuoi effetti personali nell’armadietto o chiudi la catena della tua bici in totale sicurezza con questo Lucchetto Smart di eLinkSmart.

Lo puoi acquistare adesso su Amazon grazie a un'ottima promozione in corso.

Con Amazon Prime attivo sul tuo account potrai usufruire di spedizioni sempre veloci e gratuite in tutta Italia.

Non aver più paura di perdere le chiavi con questo lucchetto SMART

Finalmente potrai dire addio a quel vecchio lucchetto con uno più innovativo e sicuro come questo Lucchetto Smart di eLinkSmart. Da come ti fa intuire il nome, questo dispositivo è super tecnologico con sbloccaggio tramite impronta digitale o applicazione. Potrai infatti memorizzare ben 13 utenti base e 2 amministratori. In fin dei conti non devi far altro che scaricare l’applicazione “eSmartLock” tramite Google Play e Apple Store ed il resto è fatto.

Lo spessore sulla chiusura e il materiale completamente in acciaio inossidabile lo rendono super resistenze ai ladri e alle intemperie atmosferiche. Non dovrai neanche preoccuparti di doverlo caricare spesso, dal momento che con una carica completa la sua durata è pari a 6 mesi, i quali corrispondo a circa 2000 utilizzi, non male vero?

Non lasciarti sfuggire questa offerta e acquista subito il tuo Lucchetto Smart su Amazon a soli 35€, aggiungilo ora al carrello e non te ne pentirai. Se attivi un abbonamento Prime sul tuo account Amazon potrai inoltre usufruire di spedizioni sempre veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

