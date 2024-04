TV Hisense A SOLI 299€ non puoi perdertela: 4K e Dolby Atmos

Se hai bisogno di una TV performante per il tuo salotto di casa con cui goderti le tue serate cinema con amici e famigliari, sei proprio nel posto giusto. Amazon ha infatti ben pensato di proporti la TV Hisense QLED (modello 43E77KQ) in offerta al sensazionale prezzo di soli 299 euro, con un ottimo 25% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Hisense.

TV Hisense: la miglior fedeltà audiovisiva

Nel caso specifico dell’offerta proposta da Amazon parliamo del modello da ben 43 pollici di diagonale, che si rivelano più che sufficienti per garantirti un’eccezionale visione anche da diversi metri di distanza, da condividere preferenzialmente con i tuoi amici. L’alta risoluzione in 4K del pannello è praticamente perfetta per guardare film e serie TV, facendo uso delle principali piattaforme di streaming attualmente sul mercato, come per esempio Netflix, Disney Plus, Paramount+, AppleTV+ e tante altre ancora.

Nulla da dire anche per il comparto sonoro, grazie alla compatibilità con Dolby Atmos che ti garantisce il massimo del coinvolgimento sonoro possibile, che sia un film o una partita di calcio in diretta. All’interno trovi anche il sintonizzatore per il digitale terrestre T2, per cui non dovrai nemmeno perdere ulteriore tempo ad acquistare componenti aggiuntive, e potrai cominciare a guardare i tuoi programmi preferiti fin da subito.

Le porte HDMI presenti sul lato posteriore ti permettono di collegare qualsiasi console di nuova generazione che desideri, dalla PlayStation 5 a Xbox Series X: grazie alla risoluzione 4K non ti perderai nessun dettaglio in entrambi i casi. È perfino presente un’apposita modalità Game Mode Plus, che consente di ridurre al minimo i tempi di risposta, in modo da giocare tranquillamente anche in multiplayer online a titoli come Call of Duty o Battlefield, dove la reattività è fortemente premiata.

Con poco più di 290 euro ti porti a casa una delle migliori smart TV attualmente in commercio, con cui potrai godere di qualsiasi tipologia di contenuto multimediale che desideri: questo e tanti altri motivi ci spingono fortemente a consigliarti di acquistare questa TV Hisense QLED (modello 43E77KQ) in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

