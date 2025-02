Tv Stick Full Hd Xiaomi Mi a mini prezzo con il doppio sconto eBay

È il momento giusto di trasformare il tuo vecchio televisore in una smart tv di ultima generazione con la Tv Stick Full Hd Xiaomi Mi! Oggi è disponibile su eBay a soli 37 euro con uno sconto del 31% ed un ulteriore coupon del 10% da applicare sfruttando il codice promo CASA25.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in tre piccole rate a tasso zero con Klarna. Non aspettare oltre, una doppia offerta del genere non capita tutti i giorni!

Tv Stick Full Hd Xiaomi Mi: come utilizzarla

La Tv Stick Full Hd Xiaomi Mi è un gadget di ultima generazion che permette di rendere smart anche il tuo vecchio televisore.

Innanzitutto questa stick pesa meno di 30 grammi, quindi risulta essere estremamente leggera ed è abbastanza piccola da stare comodamente in tasca. In questo modo potrai dire addio a cavi ingombranti collegando in un attimo il dispositivo a qualsiasi TV, monitor o proiettore con una porta HDMI.

La modalità di configurazione è più semplice che mai: basteranno tre semplici passaggi ovvero collegare la stick alla TV, connetterla al Wi-Fi ed inizia ad esplorare. In più, sfruttando Google Play Store potrai scaricare le tue app di streaming e i tuoi giochi preferiti per avere a disposizione qualsiasi contenuto multimediale.

Nella promozione è incluso un telecomando Bluetooth con sssistente Google: basterà premere il pulsante del microfono sul telecomando per trovare rapidamente quello che stai cercando, che sia il tuo programma preferito, la tua canzone o le previsioni del meteo.

Oggi la Tv Stick Full Hd Xiaomi Mi è disponibile su eBay a soli 37 euro con uno sconto del 31% ed un ulteriore coupon del 10% da applicare sfruttando il codice promo CASA25. Non aspettare oltre, una doppia offerta del genere non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.