tvOS 18: le nuove features non arriveranno prima della fine dell'anno

Apple ha appena affermato che alcune funzioni di tvOS 18 non arriveranno in commercio fino alla fine dell’anno. Di fatto, scopriamo insieme quali saranno le features che vedremo a breve.

tvOS 18: ecco cosa è emerso

Apple ha rilasciato tvOS 18 lunedì, dopo oltre tre mesi di beta testing, ma non tutte le nuove funzionalità per Apple TV sono disponibili subito. In un comunicato stampa, la compagnia ha annunciato che le seguenti funzioni di tvOS 18 arriveranno entro la fine dell’anno:

Supporto per proiettori con rapporto 21:9;

Supporto per robot aspirapolvere nell’app Casa;

Nuovi salvaschermo con Apple Originals, inclusa una dedicata a Snoopy.

Queste funzionalità dovrebbero essere aggiunte negli aggiornamenti tvOS 18.1 o tvOS 18.2.

Cosa c’è in tvOS 18 adesso?

Simile alla funzione X-Ray di Amazon per Prime Video, Apple ha introdotto una nuova funzione chiamata InSight che mostra informazioni su attori, personaggi e musica sullo schermo durante la visione di spettacoli e film su Apple TV+. Inoltre, i sottotitoli ora appaiono automaticamente quando gli utenti mettono in muto un programma o un film, quando saltano indietro durante la visione, o quando la lingua dello spettacolo o film non corrisponde alla lingua predefinita del dispositivo. Dulcis in fundo, ricordiamo che TvOS 18 è compatibile con tutti i modelli di Apple TV 4K e Apple TV HD.

Fra le altre cose, segnaliamo che adesso è disponibile anche iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia, watchOS 11 e molti altri ancora; basta andare nelle impostazioni e selezionare “aggiornamento software” e seguire la procedura guidata. Non di meno, iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, Apple Watch Series 10, AirPods 4 con e senza ANC saranno disponibili sul mercato a partire da venerdì 20 settembre 2024. Infine, vi ricordiamo che sono disponibili le AirPods Max in nuove colorazioni, con la porta USB Type-C al seguito. Adesso c’è anche la possibilità di acquistare Apple Watch Ultra 2 in Satin Black, anch’esso disponibile da questo venerdì.