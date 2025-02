Ubuntu 25.04: Novità su Kernel, GNOME 48 e Dual-Boot

La prossima versione di Ubuntu 25.04, denominata “Plucky Puffin”, è pronta a rivoluzionare l’esperienza degli utenti Linux con il suo rilascio previsto per aprile 2025. Questo aggiornamento, ricco di innovazioni, introduce il nuovo Linux Kernel 6.14, una versione completamente rinnovata dell’interfaccia GNOME 48 e significativi miglioramenti nella gestione del dual boot.

La configurazione di sistemi operativi multipli diventa più semplice e intuitiva grazie a una visualizzazione migliorata delle partizioni esistenti durante l’installazione. Particolare attenzione è stata dedicata alla compatibilità con Windows, specialmente per i dischi protetti da BitLocker, eliminando molti degli ostacoli che in passato hanno causato difficoltà agli utenti.

Dal punto di vista delle prestazioni, l’integrazione del Linux Kernel 6.14 rappresenta un notevole passo avanti. Questo kernel supporta le unità di elaborazione neurale Ryzen AI, offre ottimizzazioni per i controller di rete Realtek e include miglioramenti significativi per i driver grafici AMD.

L’interfaccia utente compie un grande salto con GNOME 48, che introduce la rivoluzionaria funzionalità Wellbeing. Questo strumento aiuta gli utenti a mantenere un rapporto più equilibrato con la tecnologia, fornendo promemoria per le pause, monitoraggio del tempo di utilizzo e la possibilità di attivare automaticamente la modalità scala di grigi.

L’ecosistema delle applicazioni si arricchisce con l’arrivo di GIMP 3.0 e il possibile debutto di Papers come visualizzatore di documenti predefinito. Firefox Snap beneficia di un supporto ottimizzato per le smart card OpenSC, mentre il centro applicazioni si rinnova con una nuova sezione “Top Charts”.

Per gli appassionati più impazienti, le build giornaliere sono già disponibili per il testing, sebbene sia consigliabile utilizzarle in ambienti virtuali per evitare problemi di stabilità. La versione definitiva, attesa per il 17 aprile 2025, promette di consolidare Ubuntu 25.04 come punto di riferimento nel panorama delle distribuzioni Linux.