Ubuntu 25.04: tutte le novità della nuova release di Canonical

La nuova release di Ubuntu 25.04, denominata “Plucky Puffin” segna un passo avanti significativo nel panorama delle distribuzioni GNU/Linux. Canonical ha annunciato oggi questa versione, introducendo una serie di miglioramenti e funzionalità che promettono di ridefinire l’esperienza degli utenti Linux a livello globale.

Il cuore di questa release è il nuovissimo Linux kernel 6.14, progettato per sfruttare al massimo le potenzialità dell’hardware moderno. A completare l’ecosistema, l’ambiente desktop GNOME 48 offre un’interfaccia utente aggiornata, supportata dall’innovativo sistema di triple buffering dinamico, ideale per migliorare le prestazioni su dispositivi meno potenti.

Una delle principali novità di Ubuntu 25.04 è l’introduzione di un’immagine ISO desktop generica per sistemi ARM64. Questo aggiornamento è pensato per migliorare la compatibilità con ambienti virtuali e dispositivi basati su Snapdragon, inclusa la piattaforma di nuova generazione Snapdragon X Elite. Questa innovazione amplia le possibilità di utilizzo della distribuzione su una gamma più ampia di hardware.

Per semplificare ulteriormente l’installazione, Canonical ha completamente ridisegnato il programma di setup. Ora, configurare un sistema in dual boot con Windows, anche su dispositivi protetti da BitLocker, è molto più intuitivo. Inoltre, gli utenti possono facilmente sostituire una vecchia installazione di Ubuntu e importare configurazioni personalizzate da percorsi locali.

Sul fronte della connettività, lo strumento Netplan ha ricevuto importanti aggiornamenti, come il supporto per connessioni Wi-Fi con wpa-psk-sha256 e una gestione ottimizzata delle configurazioni di rete tramite NetworkManager e systemd-networkd.

Le applicazioni predefinite di Ubuntu 25.04 sono state aggiornate per migliorare l’esperienza utente. Ad esempio, il pacchetto xdg-terminal-exec è ora installato di default, Papers sostituisce Evince come visualizzatore di documenti e i servizi di geolocalizzazione basati su BeaconDB sono attivati automaticamente nelle nuove installazioni.

Per quanto riguarda la sicurezza, Ubuntu 25.04 integra un AppArmor aggiornato con nuovi profili di sandboxing, offrendo una protezione avanzata per le applicazioni. Inoltre, il supporto nativo per il formato JPEG XL e l’attivazione predefinita di NVIDIA Dynamic Boost sui laptop compatibili garantiscono un’esperienza multimediale migliorata.

Un’attenzione particolare è stata riservata all’hardware Intel, con pieno supporto per le GPU integrate Intel Core Ultra Xe2 e le GPU discrete della serie Intel Arc B580 e B570 “Battlemage”. Le prestazioni grafiche, incluso il ray tracing, sono state potenziate grazie al supporto per Intel Embree e all’accelerazione hardware per la codifica video.

A livello software, la nuova release include strumenti di sviluppo aggiornati come GCC 15, Python 3.13.3, Rust 1.84 e Go 1.24. Inoltre, il nuovo gestore di pacchetti DEB, APT 3.0, e OpenSSL 3.4.1 completano l’offerta per gli sviluppatori.

Disponibile in diverse varianti, tra cui Desktop, Server, Kubuntu e Xubuntu, Ubuntu 25.04 sarà supportato fino a gennaio 2026. Per chi necessita di supporto a lungo termine, Ubuntu 24.04 LTS rimane la scelta consigliata, con supporto garantito fino al 2029.