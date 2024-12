UFC e Discovery+: una nuova era per le MMA in Italia

A partire da gennaio 2025, il panorama delle arti marziali miste (MMA) in Italia subirà una trasformazione significativa. UFC, il principale promotore di MMA al mondo, e Warner Bros. Discovery hanno annunciato una partnership strategica che farà di Discovery+ la casa esclusiva degli eventi UFC in Italia.

Dettagli della Partnership

Offerta Contenuti

Oltre 40 eventi UFC all’anno in diretta su Discovery+

Telecronache e analisi di esperti del settore come Alex Dandi, Giacomo Brunelli, Mara Romero Borella e Alessio Di Chirico

Accesso a contenuti d’archivio e programmi originali UFC

Repliche, approfondimenti settimanali e highlights estesi su Eurosport ed Eurosport 2

Eventi di Lancio

11 gennaio 2025: UFC Fight Night: Dern vs. Ribas 2

18 gennaio 2025: UFC 311: Makhachev vs. Tsarukyan 2, con due match per il titolo mondiale e speciali pre-evento

Impatto e Prospettive

David Shaw, Vicepresidente Esecutivo di UFC, ha definito questa collaborazione come un’evoluzione naturale, sottolineando i successi già ottenuti con Warner Bros. Discovery in altri mercati europei. La partnership mira a offrire agli appassionati italiani una copertura innovativa e personalizzata delle MMA.

Luca Stacul, Direttore Sport Italia di Warner Bros. Discovery, ha evidenziato come questo accordo rafforzi il catalogo di eventi sportivi internazionali di discovery+, consolidando la posizione dell’azienda nel mercato dello streaming sportivo.

La collaborazione si estende oltre l’Italia, con Warner Bros. Discovery che trasmetterà eventi UFC in altri mercati europei attraverso piattaforme come HBO Max e TNT Sports. Questa mossa si inserisce nella strategia globale dell’azienda per accelerare la crescita dello streaming, puntando sull’attrattiva degli sport premium.

UFC: un fenomeno globale

Con un pubblico di oltre 700 milioni di fan in tutto il mondo e atleti provenienti da 80 nazioni, UFC si conferma leader indiscusso nel settore delle MMA. La partnership con Warner Bros. Discovery promette di espandere ulteriormente la sua portata, combinando contenuti di alta qualità e innovazione tecnologica.

Questa collaborazione segna un momento cruciale per gli appassionati italiani di MMA, offrendo un accesso senza precedenti agli eventi e ai contenuti UFC, e promettendo di elevare ulteriormente il profilo di questo sport in Italia.