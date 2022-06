Ufficiale, ecco la Insta360 One RS 1 inch 360: costruita per seguirti ovunque tu vada

Insta360 ha lanciato oggi ONE RS 1-Inch 360 Edition, una fotocamera che alza il livello dell’acquisizione video a 360 gradi, con doppi sensori da 1 pollice e risoluzione video 6K. Co-progettato con Leica, l’edizione 360 ​​da 1” consente di scattare foto con una qualità dell’immagine spettacolare con uno strumento abbastanza piccolo da poter essere portato ovunque vadano. Il suo design a 360 gradi con doppia lente consente ai creator di catturare facilmente scatti creativi che sarebbero impossibili con i tradizionali impianti di ripresa.

“L’edizione 360 ​​da 1 pollice rappresenta la missione continua di Insta360 di rendere ONE RS la fotocamera più completa e versatile sul mercato. Questa ultima edizione trasforma ONE RS in una potente fotocamera 6K capace di prestazioni impressionanti anche in condizioni di scarsa illuminazione”, ha affermato JK Liu, fondatore di Insta360. Insta360 ONE RS 1-Inch 360 Edition è disponibile per l’ordine oggi tramite Insta360.com. Nel frattempo, avete dato un’occhiata alla “vecchia” Insta360 ONE R 1-Inch Edition?

Da Insta360, ispirazione senza limiti

Indipendentemente dal fatto che venga utilizzata per la produzione di film professionali, la produzione di contenuti VR, l’esplorazione all’aperto o le applicazioni aziendali, il fattore di forma compatto della fotocamera consente ai creator di contenuti di girare in modi che prima semplicemente non erano possibili. Grazie al fattore di forma portatile della fotocamera, può essere facilmente montata su un’auto o sullo zaino per la fotografia di Google Street View, su un treppiede per tour virtuali o persino su un elmetto protettivo per il monitoraggio dei cantieri. La fotocamera sarà compatibile con le principali piattaforme come Matterport e OpenSpace con una futura versione del kit di sviluppo software (SDK).

ONE RS 1-Inch 360 Edition vanta due sensori CMOS da 1 pollice. Di conseguenza, la fotocamera è in grado di riprendere straordinari filmati 6K 360 e foto 21 MP 360. Laddove altre fotocamere consumer 360 “lottano” con ombre e luci, l’edizione 360 ​​da 1” mostra il mondo con colori e dettagli nitidi e realistici. Con il software Insta360, la condivisione in immersive 360 ​​o come filmati piatti tradizionali è semplice. La tecnologia di acquisizione panoramica a 360° rende possibili anche scatti con dolly e viste mozzafiato in terza persona. I brutti selfie stick vengono completamente cancellati dalle riprese dal doppio obiettivo, ottenendo scatti puliti e senza ostacoli senza un selfie stick in vista.

Allo stesso tempo, la stabilizzazione FlowState di Insta360 e gli algoritmi di livellamento dell’orizzonte eliminano la necessità di apparecchiature di stabilizzazione aggiuntive come un gimbal, producendo ogni volta filmati incredibilmente fluidi e livellati. Sfruttare la potenza dell’IA consente ai creatori di creare senza sforzo modifiche impressionanti con l’edizione 360 ​​da 1 pollice. La nuova modalità foto HDR PureShot utilizza l’intelligenza artificiale e il bracketing dell’esposizione automatica per aumentare la gamma dinamica dei tuoi scatti, eliminando la necessità di ulteriori post-editing.

Brevi video per i social media possono essere creati in pochi secondi nell’app Insta360, dove Shot Lab utilizza l’intelligenza artificiale per automatizzare tecniche di editing come clonazione, zoom dolly e tracce stellari. Per entrare nei dettagli, i creatori possono rivolgersi al software desktop Insta360 Studio o al plug-in Adobe Premiere Pro per i controlli manuali completi. Che si tratti di creare un timelapse dell’aurora boreale o un tour virtuale di una proprietà immobiliare, ONE RS 1-Inch 360 Edition ha la versatilità per dare vita a idee audaci.

La resistenza all’acqua IPX3 della fotocamera la protegge dalla pioggia o dalla neve durante le riprese all’aperto, mentre i sensori da 1 pollice offrono una gamma dinamica e una nitidezza eccezionali in interni.

