Un PC desktop potente, elegante e dal prezzo PAUROSAMENTE BASSO

HUAWEI MateStation S è un PC tutto fare, potente ed eclettico, perfetto per l’uso quotidiano e molto altro. Amazon lo propone oggi ad un prezzo davvero interessante, grazie ad un taglio di netto bello corposo, uno sconto del 36% che fa scendere il costo finale fino a 450 euro. Prestazioni, versatilità, stile e sconto top questa è la ricetta perfetta per portarsi a casa un PC desktop capace di regalare grandi soddisfazioni.

Un PC capace di fare di tutto

HUAWEI MateStation S è molto elegante e minimalista, con una linea arrotondata che lo rende piacevole, meno “brutale “rispetto ai classici case di forma parallelepipedale. Il case è realizzato in alluminio, che garantisce quindi una maggiore resistenza e durata. Inoltre, è molto facile da aprire, consentendo un comodo accesso alle componenti interne.

HUAWEI MateStation S è dotato di un processore AMD Ryzen 5 4600G, in grado di gestire facilmente applicazioni pesanti come quelle per il montaggio audio e video. La scheda grafica integrata Radeon Vega 6 riesce a far girare senza problemi anche i videogiochi più moderni e dispendiosi.

Il MateStation S è dotato di 8 GB di RAM DDR4 e di un’unità SSD da 256 GB. Entrambe le unità di memoria sono tranquillamente espandibili, quindi la longevità di questo PC è assicurata.

Il Huawei MateStation S gode di un sistema di raffreddamento avanzato che assicura una temperatura costante e stabile. Questo sistema di raffreddamento fa in modo che il computer mantenga sempre le migliori prestazioni possibile, evitando i rallentamenti e proteggendo la durata delle componenti hardware.

Uno degli aspetti più interessanti del MateStation S è sicuramente la presenza di Huawei Share. Questa funzionalità permette di condividere facilmente i dati tra il computer desktop e gli smartphone Huawei compatibili. In questo modo è possibile scambiare foto, documenti, video e altre informazioni senza bisogno di collegare il telefono al computer.

Huawei MateStation S è un computer desktop completo, performante ed economico che soddisfa tutte le esigenze di chiunque voglia avere un PC desktop di qualità. Lo sconto di oggi che ci propone Amazon, meno 36%, sembra proprio fatto apposta per farci cliccare il bottone qua sotto!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.