Falla sentire una Principessa Disney con questa valigetta in OFFERTA

In questo primo secolo di storia, le principesse Disney sono molto cambiate, rispecchiando anche i progressi dell’emancipazione femminile nella società reale. Si è così passati dalle ingenue incantante fanciulle che attendevano il principe azzurro che le svoltasse la vita, alle guerriere eroine dei più recenti film. A prescindere da come la si pensi e quale stereotipo di principessa possa piacere, di sicuro questa valigetta Crayola accontenta un po’ tutte! Con soli 24,99 euro porterai a casa una valigetta con ben 115 pezzi! Ideale per un’età tra i 5 e i 7 anni.

Valigetta Crayola con le principesse Disney: il contenuto

La valigetta Crayola è un autentico scrigno incantato, che contiene tanti strumenti creativi per colorare e divertirsi in compagnia delle Principesse Disney, per un totale di ben 115 pezzi tra: pennarelli lavabili, matite, pastelli a cera, colle glitter, adesivi, pagine da colorare e pagine scrapbooking. Il divertimento è assicurato, creativo e a-tossico, essendo composti in materiali che rispettano gli standard di sicurezza.

Un ottimo come regalo di compleanno o altre occasioni speciali per gli appassionati del magico mondo delle Principesse Disney. La pratica maniglia permette di portare la valigetta dappertutto per avere gli strumenti creativi sempre a portata di mano. La fascia d’età ideale è compresa tra i 5 e i 7 anni.

Ecco il contenuto della confezione:

1 valigetta con maniglia

48 pastelli a cera

15 pennarelli lavabili

12 mini matite colorate

4 fogli di adesivi (16 x 9 cm)

3 colle glitter

1 colla stick glitter

1 temperino doppio

25 pagine da colorare (25 x 34 cm)

5 fogli per scrapbook (25 x 34 cm)

Insomma, che lei si senta più Cenerentola o Mulan, la valigetta Crayola accontenta un po’ tutte! Con soli 24,99 euro porterai a casa una valigetta con ben 115 pezzi!

