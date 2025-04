Velocità e copertura al top: NETGEAR Orbi serie 970 in offerta su Amazon

Il sistema mesh NETGEAR Orbi serie 970 rappresenta un’opzione di connettività avanzata per chi cerca prestazioni elevate e copertura estesa. Attualmente disponibile su Amazon a 1.232,99€, beneficia di uno sconto del 27% rispetto al prezzo di listino, un’opportunità interessante per aggiornare la propria rete domestica con una tecnologia all’avanguardia.

NETGEAR Orbi serie 970: un Must Have per la tua rete

Tra le caratteristiche che lo rendono unico, spicca la velocità massima di 27 Gbps, resa possibile grazie alla tecnologia WiFi 7. Questa nuova generazione offre un incremento di performance del 240% rispetto al WiFi 6, con l’innovativa architettura quad-band che include un canale dedicato per il backhaul. Ciò significa che anche con numerosi dispositivi collegati, la rete mantiene una stabilità e una velocità ottimali.

La sicurezza è un altro aspetto su cui NETGEAR ha puntato. Il sistema include per un anno il pacchetto NETGEAR Armor, che offre protezione avanzata per tutti i dispositivi collegati, inclusi smartphone, computer e videocamere di sicurezza. Questo garantisce una navigazione sicura e senza preoccupazioni.

La configurazione e la gestione quotidiana del sistema risultano particolarmente intuitive grazie all’app Orbi, che permette di controllare ogni aspetto della rete direttamente dal proprio smartphone. Inoltre, il sistema è compatibile con i principali provider Internet in Italia, garantendo un’ampia versatilità di utilizzo.

Un altro punto di forza del NETGEAR Orbi serie 970 è la sua capacità di copertura. Grazie alle antenne ad alte prestazioni, il sistema garantisce una connessione stabile fino a 440 metri quadrati, ideale per case di grandi dimensioni o ambienti con configurazioni complesse. Inoltre, la presenza di una porta Internet da 10 Gbps lo rende pronto per le connessioni in fibra ottica di nuova generazione, offrendo un’infrastruttura adatta alle esigenze future.

Per gli utenti che preferiscono le connessioni cablate, il dispositivo offre un’ampia gamma di porte Ethernet: due da 10 Gbps e sei da 2,5 Gbps, perfette per dispositivi come console di gioco, sistemi di archiviazione o PC che richiedono alte prestazioni e bassa latenza.

Se desideri migliorare la tua rete domestica con una soluzione affidabile e dalle prestazioni eccezionali, NETGEAR Orbi serie 970 rappresenta una scelta da considerare attentamente. La combinazione di velocità, copertura e facilità d’uso lo rende uno dei migliori sistemi WiFi Mesh attualmente disponibili sul mercato. Acquistalo immediatamente su Amazon a soli 1232,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

