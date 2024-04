VGN GAMEPOWER ATTACK SHARK X6 SUPERLIGHT, mouse da gaming Pro in super sconto!

Un mouse da gaming può fare la differenza tra vittoria e sconfitta, deve essere precisissimo, con zero lag, estremamente comodo ed ergonomico. Queste le caratteristiche base per fare in modo che un mouse abbia caratteristiche adatte ai mitologici giocatori PRO, quelli che vogliono solo il meglio e che non accettano prodotti da cestone. VGN GAMEPOWER ATTACK SHARK X6 SUPERLIGHT ha tutte le caratteristiche da mouse gaming, è un vero concentrato di tecnologia che farà felici i giocatori più esigenti e appassionati che non scendono mai a compromessi, che non ne vogliono sapere di tutto quello che ha un ottimo rapporto qualità prezzo. E visto che le cose belle non vengono mai da sole VGN GAMEPOWER ATTACK SHARK X6 SUPERLIGHT è oggetto oggi di un super sconto Amazon MENO 28%, col prezzo di listino che passa da 55 euro a 39 euro! Super offerta per un super mouse da gaming!

Leggero e precisissimo!

Con un design ergonomico e una costruzione che utilizza un innovativo stampaggio a iniezione con raffreddamento ad azoto liquido, VGN GAMEPOWER ATTACK SHARK X6 SUPERLIGHT ha un peso decisamente contenuto, solo 49 grammi, perfetto quindi per non affaticare mano e polso durante lunghe sessioni di gioco.

VGN GAMEPOWER ATTACK SHARK X6 SUPERLIGHT ha specifiche tecniche da urlo. Dotato di un sensore PixArt PAW3395, VGN GAMEPOWER ATTACK SHARK X6 SUPERLIGHT offre una velocità di tracciamento di 650 IPS, un’accelerazione di 50g e 26.000 DPI programmabili, assicurando così movimenti rapidi e precisi. Inoltre, può esser collegato al PC in tre modi, ovvero modalità wireless a 2.4 GHz, Bluetooth 5.2 o cablata. La versatilità è quindi il suo forte.

Nella confezione troviamo un bel un dock di ricarica magnetico dotato dell’onnipresente illuminazione RGB che consente una ricarica rapida, fornendo fino a 200 ore di gioco con una singola carica. Inoltre, gli interruttori HUANO di alta qualità e l’encoder TTC per la rotella di scorrimento garantiscono una risposta al clic estremamente precisa.

Questo mouse gaming Pro GAMEPOWER ATTACK SHARK X6 SUPERLIGHT è una vera sorpresa! Ha caratteristiche tecniche eccezionali ma anche un prezzo accessibile, grazie al super sconto Amazon MENO 28%, col prezzo di listino che passa da 55 euro a 39 euro!

