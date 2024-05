Via libera dalla SEC agli ETF spot su Ethereum

Gli ETF Spot su Ethereum sono realtà. Nonostante l’approvazione, potrebbero passare ancora settimane prima che un ETF su Ether diventi veramente operativo.

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha ufficialmente dato il via libera agli ETF spot su Ether per la negoziazione sulle borse valori nazionali.

Ieri sono state approvate numerose richieste 19b-4 per quotare il prodotto, pochi giorni dopo che la SEC ha iniziato a interagire rapidamente con gli emittenti sulla questione, segnando una svolta positiva inaspettata per l’industria delle criptovalute.

In arrivo gli ETF su Ether

L’approvazione segue l’arrivo degli ETF spot su Bitcoin a gennaio, lanciati un giorno dopo il via libera della SEC dopo una battaglia legale durata anni contro l’agenzia per farli approvare.

A differenza delle loro controparti Bitcoin, gli ETF su Ether non verranno lanciati immediatamente dopo l’approvazione di oggi. Sebbene gli scambi abbiano approvato i moduli di richiesta 19b-4 di più emittenti, le loro dichiarazioni di registrazione S-1 per i prodotti devono ancora diventare effettive prima del lancio, cosa che secondo gli esperti potrebbe richiedere del tempo.

“Ci saranno giorni (come minimo), probabilmente almeno settimane e potenzialmente mesi tra l’approvazione e il lancio qui”, ha twittato martedì l’analista di ETF di Bloomberg James Seyffart riguardo agli ETF spot di Ether.

Prima di questa settimana, Seyffart e il suo collega Eric Balchunas avevano assegnato una probabilità del 25% che gli ETF ricevessero il via libera. Successivamente hanno aumentato tali probabilità al 75% dopo aver saputo dell’improvviso impegno della SEC con gli emittenti sulla questione.

Questa settimana l’ETH ha registrato un rialzo del 28% grazie all’ottimismo che circonda l’approvazione, data la potenziale domanda che un ETF potrebbe lanciare per la seconda criptovaluta più grande. Da quando gli ETF Bitcoin sono stati lanciati, tali fondi hanno già assorbito 13,3 miliardi di dollari di afflussi netti, infrangendo i record di performance per ogni ETF nella storia al momento del lancio.

Giovedì, un sondaggio su Twitter del CIO di Bitwise Matt Hougan ha mostrato che molti investitori che hanno già acquistato gli ETF spot su Bitcoin acquisterebbero anche gli ETF su Ether.

SEC, i democratici cambiano posizione sulle criptovalute

Il rapido cambiamento di posizione fa seguito ai numerosi voti politici a favore delle criptovalute all’interno del Congresso degli Stati Uniti questo mese, in cui molti democratici hanno rotto i ranghi con la leadership del loro partito nel sostenere la legislazione pro-cripto.

La settimana scorsa, il Senato ha approvato una risoluzione per abrogare il Bollettino contabile del personale 121, che renderà più economicamente fattibile per le banche regolamentate offrire servizi di custodia di criptovalute.

Mercoledì, la Camera ha approvato il Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act (FIT21) per creare la chiarezza giuridica per le criptovalute richiesta da tempo, ricevendo il sostegno di tutti i repubblicani insieme a 71 democratici.