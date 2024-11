Viaggia nella massima sicurezza con la Dash Cam Wi-Fi per auto a prezzo stracciato

Per affrontare qualsiasi viaggio in auto in modo più sicuro possibile, procurati la Dash Cam Wi-Fi Avylet! Oggi è disponibile su Amazon a soli 50 euro con uno sconto del 14% ed un ulteriore coupon del 15% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

Dash Cam Wi-Fi Avylet: funzionalità e modalità di utilizzo

La Dash Cam Wi-Fi Avylet viene fornita con una scheda di memoria da 64 GB così da poter archiviare tutti i video e monitorarli in caso di necessità.

La modalità di utilizzo è semplicissima in quanto, sfruttando l’app Avylet, è possibile regolare facilmente le impostazioni, visualizzare in tempo reale il feed video e riprodurre le registrazioni sia sulla cam auto che sullo smartphone. Potrai anche scaricare i video direttamente dall’app e condividerli su piattaforme di social media.

Questo modello offre una super visione notturna 2K grazie al chipset ad alte prestazioni e al sensore di alta gamma. Inoltre è dotato di un’apertura F1.6 che riduce l’effetto mosso, di una lente in vetro a 6 strati per garantire una tolleranza alle alte temperature, e della tecnologia WDR che bilancia l’esposizione e ottimizza il contrasto.

In più, il supporto per un modulo GPS opzionale consente alla telecamera auto Wi-Fi di registrare la tua posizione, il percorso, la velocità e l’orario nei video.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.