Viaggia senza stress con l'Adattatore wireless per auto a prezzo minimo

I tuoi viaggi saranno più piacevoli che mai con l’Adattatore Android Auto Wireless Jansite! Oggi questo gadget tech super versatile è disponibile su Amazon a soli 31 euro con uno sconto del 18%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è a tempo limitato e gli articoli stanno andando a ruba!

Adattatore Android Auto Wireless Jansite: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Adattatore Android Auto Wireless Jansite consente di convertire facilmente un carplay cablato in carplay wireless o android. In questo modo potrai sfruttare tutte le funzioni di un CarPlay, come la navigazione, la riproduzione musicale, l’utilizzo di Siri e le chiamate telefoniche senza la necessità di una connessione cablata.

La modalità di installazione è davvero semplice grazie alla funzionalità Plug and play che non richiede l’utilizzo di nessun driver o applicazione aggiuntiva. In più, dopo la prima connessione riuscita, potrai connetterti automaticamente ogni volta che accendi l’auto così da avere tutto ciò che ti serve a portata di mano e senza l’ingombro di cavi o fili ulteriori.

Il dispositivo è dotato del chip wifi 5Ghz incorporato che garantisce una connessione più stabile, una risposta più veloce e nessun ritardo audio. Basterà attendere solo 5-15 secondi per accedere facilmente alle tue applicazioni mobili sullo schermo del veicolo in modo super intuitivo.

Inoltre, con questo modello di adattatore, è possibile controllare l’auto con la voce per riprodurre musica, navigare, effettuare telefonate e altro ancora, lasciando le mani libere per una guida più sicura.

Oggi l’Adattatore Android Auto Wireless Jansite è disponibile su Amazon a soli 31 euro con uno sconto del 18%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è a tempo limitato e gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.