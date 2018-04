Craft è un’IA che disegna i cartoni animati

Messa a punto da un team di ricercatori della University of Washington, Craft è un'intelligenza artificiale piuttosto particolare: è in grado di disegnare in modo del tutto autonomo un cartone animato, partendo da un breve testo che descrive la scena da ottenere. Il funzionamento si basa su algoritmi di machine learning istruiti con circa 25.000 brevi clip (da tre secondi ciascuna) estratte dalle puntate dei Flinstones (in italiano Gli Antenati). L'IA riconosce gli oggetti mostrati, i personaggi e le loro azioni, così da riprodurli poi all'occorrenza, sulla base della descrizione fornita.