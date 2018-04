Il robot che monta la sedia di IKEA

Due braccia robotiche "fai-da-te", al lavoro in modo simultaneo e coordinato, al fine di montare una sedia prodotta e commercializzata da IKEA. È il progetto messo in campo da un team di ricercatori della Nanyang Technological University di Singapore. Come si può vedere in questo filmato, accelerato rispetto alla ripresa originale, l'operazione viene portata a termine con successo in circa 20 minuti. Più precisamente, 11 minuti e 21 secondi sono serviti a pianificare nel dettaglio la procedura, mentre 8 minuti e 55 secondi per la fase di costruzione vera e propria (la fase mostrata nel video).