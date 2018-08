Le tombe mortali di Shadow of the Tomb Raider

Trappole insidiose e difficili enigmi da risolvere: questo troverà Lara Croft lungo il proprio cammino, nel nuovo titolo videoludico della serie in arrivo a metà settembre su PC e console, Shadow of the Tomb Raider. Questo trailer, pubblicato da Eidos e Square Enix, è focalizzato proprio su alcune delle location che l'eroina si troverà a esplorare nel corso della sua avventura, per raggiungere la propria meta durante la missione che porta l'archeologa nell'America Latina, in un sito che racchiude i misteri dell'antica civiltà maya. Ad ostacolarla l'organizzazione paramilitare Trinity.