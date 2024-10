Videocamera intelligente di sicurezza Blink scontatissima al -40%: tua a soli 26€

Per avere sempre sotto controllo gli interni di casa, procurati la Videocamera intelligente di sicurezza Blink Mini Pan-Tilt! Oggi è disponibile su Amazon a soli 26 euro con uno sconto maxi del 40%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della super offerta, hai ancora pochi giorni a disposizione!

Videocamera intelligente di sicurezza Blink Mini Pan-Tilt: funzionalità e modalità di configurazione

La Videocamera intelligente di sicurezza Blink Mini Pan-Tilt ti permette di controllare cosa succede in ogni stanza, da un angolo all’altro, con una vista a 360° dal tuo smartphone, tablet o dispositivo compatibile con Alexa.

Nello specifico, questo mini dispositivo può effettuare una panoramica da sinistra a destra e inclina il supporto verso l’alto e il basso dall’app Blink, per avere una visuale migliore con qualità HD di giorno e a infrarossi di notte. Inoltre potrai ricevere avvisi di movimento in tempo reale sul tuo smartphone, così da poter intervenire o comunicare ovunque ti trovi.

Inoltre è possibile salvare e condividere i video localmente con Sync Module 2 e una chiavetta USB, oppure nel Cloud con 30 giorni di prova gratuita del piano d’abbonamento Blink.

La configurazione è semplicissima ed avviene davvero in pochi minuti: basterà semplicemente collegare il dispositivo, connetterlo al Wi-Fi e seguire le istruzioni nell’app Blink. In più, grazie alla compatibiità con Alexa, potrai guardare video HD in diretta, attivare e disattivare la videocamera e molto altro ancora con dei semplici comandi vocali.

