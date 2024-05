Videocitofo Blink con ALEXA oggi SCONTATISSIMO AL 40% su Amazon

Monitora l’ingresso di casa in ogni momento con questo gioiellino della tecnologia in maxi offerta! Si tratta del Blink Video Doorbell, oggi disponibile su Amazon a soli 47 euro grazie ad uno sconto bomba del 40%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Blink Video Doorbell: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Blink Video Doorbell ti permette di rispondere alla tua porta in ogni momento, ovunque tu sia dal tuo smartphone, con video in HD a 1080p di giorno e video a infrarossi di notte e audio bidirezionale.

È progettato per adattarsi ad ogni casa: connettilo via cavo al tuo campanello per associarlo al suono esistente. In alternativa, puoi ricevere avvisi sullo smartphone o utilizzare Blink Mini 2 (venduto separatamente) come campanello interno plug-in, senza alcun collegamento via cavo.

Puoi configurare il tuo dispositivo in pochi minuti con le due batterie al litio AA incluse e poi connettilo al Wi-Fi nell’app. Il nuovo sigillo interno del vano batteria garantisce una resistenza agli agenti atmosferici, con un grado di protezione IP54.

Il campanello smart funziona anche con Alexa: ricevi notifiche e rispondi con l’audio bidirezionale mentre, quando associato a Sync Module, è sufficiente chiedere ad Alexa di rispondere al citofono. Inoltre è possibile salvare e condividere i video localmente con Sync Module 2 e una chiavetta USB (venduta separatamente) oppure nel Cloud con 30 giorni di prova gratuita del piano d’abbonamento Blink.

