Videoproiettore Philips per TUTTI i dispositivi: a questo prezzo non lo trovi più!

Il marchio Philips è leader nei prodotti audio video, tra i pochi brand storici europei a resistere brillantemente sul mercato all’ondata di nuovi marchi cinesi e coreani avvenuta negli ultimi anni. Il Videoproiettore Philips NeoPix 330 che presentiamo oggi tiene alta la bandiera della multinazionale olandese. Parliamo infatti di una risoluzione True Full HD a 1080p, contrasto elevato, correzioni multiple dell’immagine per una configurazione flessibile, ventole silenziose, potente sistema audio 2.1 che non renderà necessario l’utilizzo di altre casse. Il prezzo è giunto al minimo storico: solo per oggi lo paghi 202,29 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Videoproiettore Philips NeoPix 330: le caratteristiche tecniche

Il Videoproiettore Philips NeoPix 330 è dotato di risoluzione FULL HD a 1080p, che offre immagini native da 1920×1080 e video fino a 80″ (200 cm) in alta qualità a 2 metri dalla parete. 250 ANSI Lumens. Crea l’immagine perfetta con le opzioni di correzione flessibili. Correzione su 4 angoli, orizzontale, verticale e trapezoidale e gestione delle stanze. Grazie alle numerose interfacce disponibili, come HDMI, Bluetooth e USB, potrai connetterti a tutti i tuoi dispositivi multimediali, tra cui i dispositivi di streaming del tipo Fire Stick o Apple TV, computer, console di gioco e decoder TV. Uscita di alimentazione USB per collegare i dongle smart (Roku, Amazon Fire Stick, Chromcast…).

Puoi usarlo anche di notte o mentre altri in casa sono impegnati, poiché è progettato accuratamente per ottimizzare il flusso dell’aria, riduce di fatti il rumore grazie all’uso di ventole a prestazioni elevate, che non compromettono la silenziosità e l’eleganza del sistema. Grazie alla combinazione dei suoi potenti altoparlanti 2.1 con strumenti visivi eccezionali, il sistema garantisce un coinvolgente mondo di intrattenimento al chiuso e all’aperto.

Insomma, il Videoproiettore Philips NeoPix 330 è altamente professionale. Il prezzo è giunto al minimo storico: solo per oggi lo paghi 202,29 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

