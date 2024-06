Vision Pro: la versione economica richiederà un iPhone collegato

Vision Pro, il nuovo visore a realtà mista Apple è strabiliante in molti campi, il primo dei quali è il prezzo: 3500 dollari. Per questo motivo e anche, molto probabilmente, per la mancanza di una vera e propria killer app che ne mostrasse le qualità in modo indiscutibile, le vendite non hanno soddisfatto le aspettative. Col risultato che pare si siano fermati i lavori per una versione Super Premium del visore, a tutto vantaggio di una versione più “economica”. E proprio di questa versione stanno iniziando a comparire diverse indiscrezioni. L’ultimo rumor arriva dal solito Mark Gurman di Bloomberg: il visore potrebbe avere la necessità di essere collegato ad Iphone per funzionare, cosa questa dovuta ad un doveroso abbassamento dei costi per spingere le vendite.

Apple starebbe quindi cercando di capire come fare per abbattere i costi senza andare troppo a discapito delle qualità avanzate del dispositivo. La prima ipotesi è che molti compiti vengano effettuati da dispositivi collegati, come un iPhone o un Mac, in modo da avere un hardware più snello, sia in termini prettamente fisici che di costi. Ovviamente ci sono tagli più drastici per dare una bella sforbiciata al costo finale, ma molto realisticamente Apple Vision Pro andrebbe a perdere la propria unicità. Stiamo ovviamente parlando di EyeSight, che permette di vedere gli occhi degli altri utenti quando si indossa il casco e soprattutto dei pannelli micro-OLED 4K, che solo Apple offre e che rappresentano la punta di diamante di tutto il progetto. Questo nuovo visore avrebbe già un nome in codice “N107” e non ci stupiremmo troppo se avesse un nome diverso rispetto alla versione Pro, standalone a tutti gli effetti.