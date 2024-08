Vitalik Buterin ha donato 532.000 dollari in "animal coin" in beneficenza

Vitalik Buterin, co-creatore di Ethereum, ha finanziato una donazione a un ente benefico per gli animali scambiando un anno di meme coin con Ether.

Buterin ha donato 200 Ethereum per un valore di circa $ 532.000 agli Effective Altruism Funds, un’iniziativa per il benessere degli animali, dopo aver ricevuto migliaia di meme coin gratis come i token virali Neiro (NEIRO) ed ERC-20 almeno dal 2023.

I progetti spesso inviano crypto a Buterin e ad altre figure pubbliche della criptovaluta come mossa di marketing. A volte, la mossa intende anche rendere omaggio agli sviluppatori OG che hanno contribuito in modo significativo a far progredire le soluzioni blockchain.

Gli sviluppatori delle meme coin possono inviare token gratuiti a persone come Buterin, poiché alcuni wallet sono doxxati.

Ad esempio, Buterin ha sfruttato l’Ethereum Name Service per il suo wallet Vitalik.eth. ENS è un servizio di denominazione basato su ETH che consente agli utenti di assegnare nomi facili da leggere agli indirizzi on-chain.

Vitalik Buterin chiede più finanziamenti per i beni pubblici

Dopo aver convertito la sua cache di meme coin gratuita inutilizzata, Vitalik Buterin ha esortato la più ampia comunità delle criptovalute a impegnarsi in “finanziamenti di beni pubblici più sofisticati”. Buterin ha spesso sostenuto la necessità di più meme coin con un obiettivo finale di servizio pubblico.

I suoi commenti sulla questione sono emersi per la prima volta durante la mania dei meme coin all’inizio di quest’anno, quando i creatori di Ethereum e Solana hanno inondato i mercati con idee altamente speculative ispirate ai meme.

Anche gli attori controversi hanno lanciato progetti razzisti e altri sviluppatori hanno capitalizzato il treno dell’hype per sottrarre milioni di criptovalute tramite rug pull. Nonostante le osservazioni di Buterin, i meme coin rimangono una mucca da soldi per sviluppatori, fornitori di servizi come Pump.fun e investitori ben piazzati che riescono a catturare monete in rapida crescita.

Infatti, i ricavi di Pump.fun hanno superato i 30 milioni di dollari a giugno, meno di sei mesi dopo il suo debutto a gennaio.