Vivo X200 Ultra avrà una super fotocamera da 200 Megapixel

Il Vivo X200 Ultra dovrebbe disporre di una fotocamera periscopica da 200 MP, e sono trapelate informazioni sulla batteria del modello X200 Pro. Vivo ha confermato la data di lancio per la sua serie X200 il 14 ottobre. La linea iniziale dovrebbe includere almeno due nuovi telefoni, il Vivo X200 e l’X200 Pro. Solo all’inizio del 2025 ci si aspetta l’arrivo di un modello Ultra, ma questo non ha impedito la diffusione di anticipazioni sui suoi dettagli.

Vivo X200: cosa sappiamo della nuova line-up?

In una recente fuga di notizie, il noto tipster Digital Chat Station ha rivelato informazioni sul processore e sulla fotocamera del Vivo X200 Pro. Il tipster ha dichiarato che il dispositivo sarà alimentato dal chip “SM8750”, che è il nome in codice per lo Snapdragon 8 Gen 4. Per quanto riguarda la fotocamera, si dice che sarà dotato di un obiettivo periscopico da 200 MP. Si menzionano anche altre tre lenti, ciascuna con una risoluzione di 50 MP. Se questa indiscrezione si conferma essere relativa al Vivo X200 Ultra, significherebbe che Vivo sta aggiornando il sistema fotografico dell’Ultra con quattro lenti, rispetto alle tre presenti sull’X100 Ultra.

Tra le tre fotocamere da 50 MP, una sarebbe il modulo principale con una “grande apertura fissa”. Anche se il tipster non lo specifica, si presume che le altre due lenti da 50 MP siano un’ultragrandangolare e un teleobiettivo.

In una fuga di notizie separata, è stata rivelata anche la capacità della batteria per i telefoni della serie X200. Il più grande tra loro sarà l’X200 Pro, con una batteria da 6000 mAh. Si vocifera inoltre di una variante intermedia, probabilmente chiamata Vivo X200 Mini, che potrebbe avere una batteria da 5700 mAh, mentre il modello base Vivo X200 dovrebbe avere una batteria da 5800 mAh. Mentre il resto della serie X200 sarà alimentato dal prossimo chip Dimensity 9400 di MediaTek, l’X200 Ultra dovrebbe avere al suo interno un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. È probabile che arrivi con uno schermo OLED 2K a 120 Hz. Attualmente non ci sono dettagli chiari su altre specifiche del telefono.